Bergen/Samtens

Auf dem Platz zusammen mit Nationalspielern, Deutschen Meistern und Champions-League-Siegern stehen – ein Traum für viele Nachwuchs-Kicker. Für die Mädchen und Jungen aus Bergen, Garz und Samtens wurde dieser Traum Wirklichkeit. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Ivan Klasnić und Jörg Heinrich machten sich auf dem Weg auf die Insel, um mit ihnen zu trainieren. Seit einigen Jahren geben die Ex-Profis ihre Erfahrungen als Paten beim EWE-Cup an die Junioren-Teams weiter.

Training mit Profis Im Jahr 2004 hat der regionale Energiedienstleister EWE den EWE-Cup ins Leben gerufen. 16 Teams aus Brandenburg, Vorpommern-Rügen und aus dem Nachbarland Polen spielen in der gesamten Fußballsaison um den Einzug ins Endturnier. Dieses fand Ende Mai in Eberswalde statt. Als Belohnung schickt der Energiedienstleister prominente Ex-Profis zu den Vereinen. Nach den Sommerferien startet die 16. Auflage dieses Cups. Von der Insel Rügen gehen folgende Teams an den Start: SV Blau-Weiss 50 Baabe, FSV Garz, VfL Bergen, SG Empor Sassnitz und der 1. FC Binz.

Deutscher Meister und Pokalsieger

Die Aufregung stieg, als der Kicker mit kroatischen Wurzeln seinen Wagen in Samtens abstellte. „Das ist er. Das ist Ivan Klasnić“, sagte einer der E-Jugend-Spieler. „Das ist spannend, wenn wir von einem großen Star trainiert werden. Das ist für uns total aufregend“, sagt Linksverteidiger Linus (11). Besonders freute er sich darauf, den Star mit Fragen zu löchern. So auch Pascal (10). „Ich habe mir schon vorher Fragen zurechtgelegt. Ich möchte wissen, wie man ein Fußballstar wird“, sagt er.

Klasnić ist Stürmer, genau wie er. In seiner Zeit beim SV Werder Bremen erzielte er in 151 Partien 49 Tore. Seine Treffer haben dazu beigetragen, dass er 2004 mit Werder Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Außerdem lief er 41 Mal für die kroatische Nationalmannschaft aufs Feld.

„Jeder kann Profi werden“

Die Augen leuchteten bei den Jungen und Mädchen, als er ihnen von der Zeit als Fußballprofi berichtete. Pascal ist in seiner Mannschaft auch ein kleiner Star. In der zurückliegenden Saison ist der Stürmer Torschützenkönig geworden. „Ich will später auch in der Bundesliga spielen“, sagt der Zehnjährige.

„Wer Profifußballer werden möchte, muss den Sport positiv sehen und Spaß am Fußballsport haben. Jeder kann Profi werden, man muss es nur versuchen“, so Ivan Klasnić. Spaß hatten die Kinder aus Garz und Samtens zu Genüge. Slalomlauf um Stangen und Hütchen, dann der Pass vom Star – Schuss auf ein Mini-Tor. Dazu ein Anreiz: Pro Treffer absolvierte er fünf Liegestütze. Auch die E-Jugend-Trainer aus Garz und Samtens Jens Fahrentholz und Matthias Nickstadt mussten mitmachen.

Höhepunkt für die gesamte Mannschaft

Lustig wurde es beim Elfmeterschießen. Hier durften die Kicker auf die Hintern ihrer Eltern schießen. Zum Abschluss gab es noch eine Abkühlung für die Trainer. Sie sprinteten mit Wassereimern hinter ihnen her und bespritzte sie mit Wasser.

„Für die Kinder war es ein toller Saisonabschluss. Als ich ihnen von dieser Trainingseinheit berichtet habe, waren alle hellauf begeistert“, sagt Trainer Jens Fahrentholz aus Samtens. „Auch für uns ist es ein Höhepunkt. Solch ein Erlebnis haben wir nicht jeden Tag“, so sein Kollege aus Garz.

„Ich habe genauso klein angefangen“

Große Augen auch bei jungen Kickern aus Bergen. Jörg Heinrich kam zum Stadion in der Breitsprecherstraße im BVB-Dress. Mit diesem Verein gewann er die Champions-League und zweimal die Deutsche Meisterschaft. „Ich habe genauso klein angefangen wie ihr“, sagte er. In der überschaubaren brandenburgischen Stadt Rathenow schnürte er zum ersten Mal seine Fußballschuhe. „Also man muss nicht von Anfang an in Dimensionen wie Manchester United oder Bayern München denken, wenn man auf die große Bühne im Fußball möchte“, sagt Jörg Heinrich.

In jeder der Trainingseinheiten gab er den Kindern weitere Tipps. Wichtig ist, dass der Ball das macht, was ihr wollt – nicht umgekehrt. Das heißt, ihr müsst erst die Technik beherrschen, erst dann an der Geschwindigkeit arbeiten.“ Deshalb hat er sich ein paar Koordinierungseinheiten für die E-Jugend-Spieler überlegt: Den Ball hochwerfen, dabei einmal um die eigene Achse drehen und danach den Ball wieder auffangen. Im Anschluss leichtes Dribbeln mit Ball am Fuß und einen weiteren unter dem Arm.

„Nachwuchskicker sind hier gerne gesehen“

„Wir haben unseren Kindern erst kurz vorher von der Trainingseinheit mit Jörg Heinrich erzählt. Die Stimmung war natürlich riesengroß. Damit können wir in einem schönen Rahmen die Saison beenden“, sagt Trainer Guido Witt.

Über die Anzahl der Spieler ist er zufrieden: „Im Schnitt kommen zwölf Kinder zum Training, aus 20 Spielern besteht der komplette Kader“, sagt er. Anders sieht es bei seinen Kollegen in Garz und Samtens aus. Eine der beiden E-Jugend-Mannschaften bestand diese Saison aus 14 Kindern. „Neue Nachwuchskicker sind hier gerne gesehen“, sagt Jens Fahrentholz.

Mathias Otto