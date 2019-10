Binz/Prora

Eine 78-jährige Frau aus Münster und ihr gleichaltriger Ehemann wollten am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu Fuß die Landstraße 29 zwischen Binz und Prora überqueren. Dort wurden beide von einem herannahenden PKW VW erfasst, wie die Polizei mitteilte.

„Die Fußgängerin verstarb trotz schneller Reanimationsversuche durch Notärzte an der Unfallstelle“, so ein Sprecher der Polizei. „Lebensbedrohlich verletzt kam ihr Ehemann in eine Klinik in Bergen, wo er noch am Mittwoch verstarb.“

Die 33-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. An deren Fahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden von circa 10.000 Euro.

Ein Gutachter der Dektra unterstützte die Polizeibeamten des Polizeireviers Sassnitz bei der Unfallaufnahme.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um zu sehen, wie lang die Bewohner Mecklenburg-Vorpommerns von ihrem Wohnort bis zum nächsten Krankenhaus brauchen.

Von RND/kha