Sellin will Autos und Busse aus dem Ortskern verbannen

Der Verkehr in der Wilhelmstraße soll drastisch reduziert, ein Parkhaus in der Bebel-Straße gebaut, Busse und Wohnmobile aus dem Ortskern verbannt und der Großparkplatz im Seepark besser genutzt werden. Vom Seepark aus können sich die Gäste in Richtung Wilhelmstraße, Seebrücke und Strand mit der Bäderbahn, dem Rad oder per pedes aufmachen. Denn im Zentrum des Ostseebades soll es künftig heißen: Fußgänger first!

So zumindest erhoffen es sich die Mitglieder des Tourismus- und Verkehrsausschusses der Gemeindevertretung. Auf ihrer jüngsten Sitzung debattierten sie erneut über die Verkehrsplanung im Gemeindegebiet Sellin. Gemeinsam mit der Firma Verkehrsplanung Köhler & Taubmann GmbH aus Dresden soll ein Plan erarbeitet werden, wie das Verkehrskonzept weiter fortgeschrieben und umgesetzt werden kann.

Gesamtes Verkehrsgeschehen betrachten

Achim Kreß, Vorsitzender des Tourismus- und Verkehrsausschusses. Quelle: OZ-Archiv

„Wir beschäftigen uns schon lange damit und speziell mit der Wilhelmstraße. Aber die Zeit hat uns überholt, manches ist nicht mehr zeitgemäß“, schätzte Ausschussvorsitzender Achim Kreß ein. Das Verkehrskonzept müsse für den gesamten Ort einschließlich der Ortsteile eine Gesamtheit bilden.

Dies sieht auch der Ingenieur Christoph Sommer, Geschäftsführer des Dresdener Unternehmens, so. Es sei wichtig, das gesamte Verkehrsgeschehen zu betrachten und nicht einzelne Maßnahmen isoliert. Zudem müsse das Konzept stufenweise umgesetzt werden. Manche Maßnahmen wären vielleicht auch nur temporär sinnvoll oder machbar.

Alle Betroffenen einbeziehen

„Wir brauchen keine Luftschlösser, die nicht finanziert werden können“, so Sommer. Zudem müsse es Möglichkeiten der Korrektur geben, wenn sich die „Theorie einer Stufe“ in der Praxis doch nicht bewähre. Für ihn ganz wichtig: „Verkehrsplanung ist ein Prozess, in den alle mit einbezogen werden müssen, die damit etwas zu tun haben.“

Der Verkehrsplaner hatte sich zuvor mit den Stadtvätern im Ort umgesehen, den er bisher nur „mit der Tourismusbrille“ kannte. Die Probleme in Sellin: zu viel Verkehr und Lärm in der Wilhelmstraße, zugeparkte Gehwege und Kreuzungsbereiche in der Granitzer Straße, Bebelstraße, Kirchstraße, an der Kurklinik und am Uhlenweg, parkende Reisebusse an der Kurverwaltung sowie Wohnmobile, die im Seepark dauerparken.

Als erste Maßnahme gilt ab dem 1. Januar nächsten Jahres für Reisebusse ein Durchfahrts- und Parkverbot im kompletten Ortszentrum von Sellin. Bisher galt der Stopp nur für die Wilhelmstraße. Dies wurde vor Jahren eingeführt, weil die Reisebusse am Seebrückenvorplatz parkten. Mit dem Bau des Großparkplatzes im Seepark mit über 250 Stellflächen waren seinerzeit auch zehn Stellplätze für Busse bereitgestellt worden. Von dort gibt es von Anfang Mai bis Ende Oktober einen Shuttle mit der Bäderbahn. Diese steuert die Seebrücke, den Südstrand und auch den Hafen am Selliner See an.

Sondererlaubnis für Hotel-Busse

„Busse sollen nur noch im Seepark parken. Es kann nicht sein, dass Reisebusse an der Kurverwaltung ankommen, 40 Leute dort aussteigen und aufs WC gehen und keine Kurtaxe bezahlen. Das ist unfair den Tages- und Urlaubsgästen gegenüber“, monierte Achim Kreß. Eine Sondererlaubnis sollen Busse erhalten, die Gäste zu Hotels oder Pensionen fahren.

Der Kern beim Thema Verkehr im Ostseebad ist die Wilhelmstraße und die Frage: Wie geht man dort mit den verschiedenen Nutzungsansprüchen um? In der Hauptflaniermeile treffen Touristen, Gewerbetreibende, Kunden, Einheimische, Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und unterschiedliche Verkehrsteilnehmer aufeinander wie Fußgänger, Rad- und Kraftfahrzeugfahrer. Hierbei sei es wichtig, Kompromisse zu finden, so Verkehrsplaner Christoph Sommer. „Die Freiheit zu fahren, muss nicht an der Automobilität festgemacht werden.“

240 Stellflächen im Parkhaus

Bürgermeister Reinhard Liedtke. Quelle: OZ-Archiv

Damit alternative Stellflächen zu den wegfallenden in der Wilhelmstraße entstehen, soll ein Parkhaus errichtet werden. Die Gemeindevertretung hat im Mai einen Grundsatzbeschluss gefällt, eine Machbarkeitsstudie dafür zu erarbeiten. Auf dem Aral an der Ecke Bebel-/Kirchstraße, wo jetzt ein Parkplatz ist, soll ein Parkhaus mit 240 Stellflächen sowie ein Gebäude mit 20 Mietwohnungen und einem SB-Markt entstehen. Die rund 80 Garagen in der Umgebung sollen abgerissen werden.

Offen ist noch, ob die Gemeinde oder ein Investor das Parkhaus bauen und betreiben soll. Das soll eine Ausschreibung klären, die gerade auf den Weg gebracht wird, informierte Bürgermeister Reinhard Liedtke. „Zentrales Thema ist die wirtschaftliche Sicherung des Parkhauses. Wir wollen kein leeres wie in Göhren.“ Eine Erhebung soll zudem klären, wie groß das Interesse von Hotels, Pensionen und Garagenbesitzern an Dauerparkplätzen ist.

Parkgebühren im Zentrum erhöhen

Stellschrauben, um auf den ruhenden Verkehr Einfluss zu nehmen, seien auch die Parkgebühren. Diese werden in der Nähe der Seebrücke künftig wesentlich teurer sein als an der Peripherie des Ortes.

„Das wichtigste Fortbewegungsmittel in Sellin sollten die Füße sein, dann ist uns allen geholfen. Das wäre auch ein Signal an andere Orte, denn die Verkehrsprobleme haben wir alle“, meinte Achim Kreß. Weg vom Auto und hin zu Bus, Bahn und Rad müsste perspektivisch im gesamten Bereich Mönchgut-Granitz das Entwicklungsziel sein.Mehr zum Thema:

Von Gerit Herold