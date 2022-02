Futterhaus kommt nach Rügen: Einkaufszentrum neben Aldi ist fast komplett

Bergen

Das Einkaufszentrum an der Ruschwitzstraße in Bergen-Rotensee nimmt immer mehr Gestalt an. Nach der Aldi-Eröffnung im Sommer vergangenen Jahres und neben den Fachmärkten Woolworth, Kik, Tedi sowie einer Sparkassen-Filiale zieht nun auch das Futterhaus ein. Der Umzug hat sich monatelang verzögert. Wichtige Teile wurden nicht geliefert, sodass erst jetzt eröffnet werden kann.

Das Schild über dem Geschäft ist bereits angebracht, seit einigen Tagen werden die Regale verschraubt, ab Montag beginnt das Einräumen, wie Marktleiterin Brita Laars sagt. Eine Woche drauf, am 17. Februar, ist es soweit. Um 8 Uhr eröffnet mit dem Futterhaus auf knapp 1000 Quadratmetern die größte Zoofachhandlung der Insel Rügen. Bergen liegt zentral, viele Menschen auf der Insel kommen zum Einkaufen hierher. „Das ist das ausschlaggebende Argument für diesen Standort, ebenso die Touristenströme“, sagt Inhaber Michael Thürke.

Inhaber kommt aus der Region

Hinzu kommt noch die Nähe zur Familie. Er kommt aus der Region, ist auf der Insel geboren und aufgewachsen, wohnt aber mittlerweile in Güstrow. „Wir waren als Kinder oft in Bergen, mein Vater ist dort geboren – die ganze Familie lebt seit vielen hundert Jahren auf der Insel. Es ist ein gutes Gefühl, mit dieser Filiale auf die Insel zu kommen. Somit bin ich ihnen wieder näher“, sagt er. Mittlerweile ist er Inhaber von mehr als 20 Futterhaus-Fachmärkten. Angefangen hat alles ganz klein vor 24 Jahren mit einem Kleintiershop in der Rostocker Südstadt.

Brita Laars wird die neue Marktleiterin im Futterhaus. Hier zeigt sie ein Gehege für ein Kaninchen. Quelle: Mathias Otto

Ein Großteil der Fachmärkte in der Ruschwitzstraße konnte im Herbst einziehen und in der Vorweihnachtszeit den ersten Umsatz machen. Damals blieb die Geschäftszeile zwischen Tedi und Kik leer. „Die Größe eines Geschäftes beträgt rund 500 Quadratmeter. Wir wollten zwei zusammenlegen. Für unser Konzept ist das nämlich zwingend notwendig. Das hätte lediglich einen Zeitverlust von rund drei bis vier Wochen bedeutet“, sagt Michael Thürke.

Probleme bei der Lieferung

Probleme gab es bei der Heizungs- und Belüftungsanlage. Um diese verbauen zu können, haben passende Teile gefehlt, die aus China importiert werden sollten. „Aufgrund der Corona-Pandemie gab es Lieferengpässe. Das heißt, der rund dreimonatige Verzug hängt mit dieser Lieferung zusammen. Denn ohne diese Teile bekommt man die Heizung nicht in Gang und kann kein Geschäft eröffnen“, so der Inhaber.

Als Franchisenehmer der Dachmarke Futterhaus betreibt Michael Thürke nun auch eine Filiale in Bergen. Quelle: Bartos Kurzawski

Zu dieser Zeit hatte er bereits Bewerbungsgespräche geführt und alle Mitarbeiter eingestellt, die seit Oktober nun ihren Lohn erhalten, aber nicht in Bergen arbeiten können. „Das war sogar umso besser für die Vorbereitung. Sie haben viele Schulungen besucht und konnten erste Erfahrungen mit Sortiment, Verkauf, Technik und Tieren im Futterhaus in Stralsund sammeln. Wir haben sie auch mit den Lebendtieren angelernt. Alle sind jetzt super eingearbeitet und brennen auf ihren Einsatz auf der Insel Rügen“, sagt Michael Thürke. Ein Großteil von den sieben neuen Mitarbeitern kommt nicht nur direkt aus der Region, sondern auch aus der Branche. Sie waren mit vielen Dingen bereits vertraut.

Hundefriseur gesucht

Möglich ist, dass auch bald ein achter Mitarbeiter hinzukommt. „Wir wollen einen Hundefriseur-Service anbieten. Es war klar, dass wir das anbieten wollen, wir haben nur noch niemanden finden können“, sagt er. Gesucht wird entweder ein Mitarbeiter, der bereits eingerichtet ist, oder einen Betreiber für diesen Service.

Besonderheiten im Vergleich zu anderen Märkten gibt es im Sortiment. Zum einen wird das gängige Futter und Zubehör für Hunde, Katzen, Nager, Zierfische und Vögel angeboten. Der Bereich des sogenannten Hobbyfarmings steht hier ebenfalls im Fokus. Grundsätzlich beschreibt man damit aber die private Haltung von Tieren zur Gewinnung von Lebensmitteln wie Eier, Milch, Honig, Fleisch und Fisch oder Produkten wie Leder oder Fell. Somit gehören zum Sortiment neben Weidezäunen und Salzlecksteinen mitunter auch Tränken und Gehege für Hühner oder Kaninchen.

„Wettbewerb belebt das Geschäft“

Mit Futterhaus und Easyapotheke ist das Gebäude mit den Fachmärkten komplett. Quelle: Mathias Otto

Der Standort verfügt zusätzlich über Tierverkaufsabteilungen. Dazu gehören Zier- und Teichfische sowie Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Ratten und Hamster. „Wir wissen zwar, dass es in Bergen Fachmärkte für den Tierbereich gibt. Ich denke nicht, dass wir uns gegenseitig Konkurrenz machen. Wettbewerb belebt bekanntlich das Geschäft, deshalb sehe ich das sportlich“, so Michael Thürke.

Das Einkaufszentrum neben dem Aldi-Markt ist mit dem Einzug des Futterhauses aber immer noch nicht komplett. In das Eckgeschäft wird die Easyapotheke einziehen, das Schild über der Tür wurde schon angebracht. Wann hier geöffnet wird, ist noch nicht geklärt.

