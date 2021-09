Rügen

Für GZSZ-Fans gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Leon und Nina trennen sich und Leon Moreno verlässt die Serie. Die gute Nachricht aber ist, dass Leon, gespielt von Daniel Fehlow, Berlin in Richtung der Insel Rügen verlässt, wo seine eigene Serie beginnt. Fehlow spielte seit 1996 die Rolle des Leon und ist damit einer der dienstältesten Schauspieler der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Der Schauspieler hatte GZSZ schon einmal für einige Monate den Rücken gekehrt und startete vor zwei Jahren sein Serien-Comeback.

Daniel Fehlow (46) und seine Rolle Leon Moreno bekommen eine eigene Event-Serie! Am 13. September 2021 starten auf Rügen die Dreharbeiten zu "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst". Quelle: TVNOW / RTL

„Daniel Fehlow und seine Rolle Leon Moreno bekommen eine eigene Event-Serie“, teilt der Sender mit. Am kommenden Montag (13. 9.) starten auf Rügen die Dreharbeiten zu „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“, mit Daniel Fehlow in der Hauptrolle. Für die Dreharbeiten zu der neuen Event-Serie steigt Fehlow jetzt bei GZSZ aus: Leon verlässt Berlin nach dem Liebes-Aus mit Nina (Maria Wedig) und ist vorerst letztmalig in der Folge 7345 am 16. September bei RTL zu sehen.

Rügen wird Hotspot für coole Surfer

Und darum geht es in der neuen Serie: Leon verwirklicht sich endlich seinen Traum vom Leben am Meer. Nach einem Abstecher zu seinem Sohn Vince nach Tokio zieht es ihn in ein Surfer-Paradies an der Ostsee. Gemeinsam mit seinem Kite-begeisterten Sohn Oskar reist Leon an eine der schönsten Küsten Deutschlands und steigt in eine Kite-Schule ein. Conny, der Besitzer, und er bauen ein schickes Beach-Food-Restaurant auf und machen den Strand damit zu einem wahren Hotspot für coole Surfer, Urlauber und Einheimische.

„ Nina (Maria Wedig) und Leon (Daniel Fehlow) haben eine Entscheidung getroffen“, zeigt dieses Bild aus Folge 7338. Nach dem Aus der Beziehung geht Leon nun nach Rügen. Quelle: TVNOW / RTL

„Wird Leon auf der Insel eine neue Liebe finden und wieder glücklich werden?“, fragt der Sender. Die neue Serie biete nicht nur tolle Ostsee-Atmosphäre und lässiges Surfer-Leben, sondern auch Romantik und ein spannendes Geheimnis. „Wer Leon bei GZSZ mochte, wird ihn im neuen Ableger erst recht lieben.“ Aber auch Quereinsteiger in den GZSZ-Kosmos werden mit dieser abgeschlossenen Serie garantiert auf ihre Kosten kommen.

Kurdirektor freut sich über kostenlose Werbung

„Bei GZSZ begann meine Karriere, das Set ist mein zweites Zuhause und viele Kolleginnen und Kollegen wurden zu Freunden“, sagt Daniel Fehlow. „Nun freue ich mich sehr auf die nächste große Geschichte meiner Rolle. Diese spielt dann nicht mehr in Berlin, sondern am Meer. Drehen, wo andere Urlaub machen – das gefällt mir.“

Gedreht wird unter anderem in Sellin, wo Leon seine Surfschule eröffnet. „Mehr Werbung können wir gar nicht haben. Es macht uns stolz, unseren Ort bald regelmäßig in einer Vorabendserie zu sehen“, freut sich Kurdirektor Conrad Bergmann. „Das ist zugleich eine schöne Bestätigung für uns. Wir können wohl in den letzten Jahren nicht viel falsch gemacht haben.“ Die Gemeinde stellt die Parkplätze oberhalb des Südstrandes zur Verfügung, wo die Filmcrew ihr Basiscamp einrichtet. Dort werden dann Lkw und Sprinter der Produktionsfirma stehen. „Das wurde alles sehr professionell und geräuschlos abgewickelt“, so Bergmann.

Komparsen werden gesucht

„Das ist eine coole Aktion, auf die wir uns freuen“, sagt auch Haiko Milke. Der Betreiber der Surfschule „ProBoarding Rügen“ am Selliner Südstrand soll Schauspielern und Statisten zeigen, wie man auf einem Surf-Brett eine gute Figur macht. „Es ist toll, dass unser Sport in der Serie dargestellt wird. Das macht vielleicht anderen Menschen Lust darauf und gibt einen Push auch für die Surf-Region Rügen.“ Weitere Drehorte sollen zudem Seedorf, die Zicker Berge bei Gager und Sassnitz sein.

Für den Dreh eines Surf-Wettbewerbs werden noch Komparsen gesucht. Das Foto zeigt den Surf-Spot in Thiessow. Quelle: Uwe Driest

Im Auftrag der UFA Serial Drama vermittelt die Agentur Komparsenfischer zahlreiche Laiendarsteller für die Dreharbeiten. „Wir freuen uns, vielen Menschen vor Ort die Möglichkeit geben zu können, bei diesem außergewöhnlichen Format mitzuspielen“, sagt Agenturchefin Kirsten Schultz. Besonders an den Tagen 29. und 30. September sowie am 1. Oktober werden zahlreiche Komparsen eingesetzt. Denn dann wird der Strand in Sellin zur Kulisse eines großen Kite-Wettbewerbs. „Hier benötigen wir ganz viele Zuschauer und Strandbesucher. Der Drehtag ist auch gut für Menschen geeignet, die noch keine Erfahrung als Komparse haben“, so Schultz. Die Teilnahme an den Dreharbeiten wird vergütet. Anmeldung: casting@komparsenfischer.de.

Von Uwe Driest