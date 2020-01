Gänsehaut in Vorpommern: Diese gruseligen Sagen ranken sich um die Region

Stralsund/Greifswald

Vorpommern ist eine sagenumwobene Region. Nicht alle der Sagen erscheinen friedlich, manche handeln von Geistern, Morden und gefährlichen Mutproben.

Die Lindwürmer vom Lassaner Koppelbusch

Eine Ansicht der Stadt Lassan auf einer um 1850 angefertigten Lithografie. Quelle: OZ-Archiv

Nach Johann Albrecht ist folgende Sage aus der Stadt Lassan überliefert: Östlich von Lassan liegt die Kuhweide. In früheren Zeiten hieß sie der Koppelbusch. In undurchdringlichem Wald und hohem Schilf hausten hier einst zwei ungeheure Lindwürmer und waren der Schrecken für Mensch und Tier. Lindwürmer sind Fabelwesen, die an Schlangen oder Drachen erinnern.

Als das männliche Tier einmal allein auf Raub ausgezogen war und das weibliche im Schilf seinen Mittagsschlaf hielt, zündeten beherzte Männer das Schilf von allen Seiten an, und es gelang, das Ungeheuer zu verbrennen. Aber in seiner Todesangst erhob es ein schreckliches Geheul, so dass auch das männliche Tier in Furcht geriet. Unter unheimlichem Gebrüll stürzte es sich in den nahen Peenestrom und schwamm der Ostsee zu.

Sein entsetzliches Geheul soll man in Lassan noch gehört haben, als das Tier bereits Peenemünde erreicht hatte. Man glaubte, der Lindwurm wäre nach Schweden hinüber geschwommen, doch, so sagt man, im nächsten Frühjahr fanden Fischer seinen Leichnam auf der Ostsee treibend.

Die Rache des ertrunkenen Mönches in Grimmen

Auch Lee-Anne Markgraf kennt die gruselige Sage, die sich um den Brunnen in der Klein Leichnamstraße/ Ecke Lange Straße rankt. Quelle: Carolin Riemer

Die Legende erzählt eine gruselige Geschichte, die in der „Kleine Leichnamstraße“ in Grimmen spielt. Früher existierte an dieser Stelle ein Friedhof auf denen zwei Kapellen standen, die von Mönchen betreut wurden. Diese kümmerten sich um Reisende und auch um kranke Kinder. Als nun eines Tages ein Mönch für eines der kranken Kinder Wasser aus dem Brunnen holen wollte, erschreckte er sich so sehr über ein Geräusch, dass er in den Brunnen fiel. Der Mönch ertrank jämmerlich im kalten Wasser.

Noch heute erzählen die alten Grimmener gern folgende Geschichte: Schaut ein Kind in den Brunnen, sieht es das Gesicht des Mönches im Wasserspiegel. Er versucht die Kinder hinunterzuziehen, denn er will sich an ihnen für seinen qualvollen Tod rächen. Die Geschichte hielt sich so hartnäckig in den Köpfen, dass der Brunnen kurz nach dem Vorfall geschlossen wurde. Erst bei Tiefbauarbeiten im Jahr 2004 wurde er wieder entdeckt und freigelegt. Zum Schutz der Kinder wurde eine Glasplatte über die Öffnung geschraubt. Das Resultat: Neugierige Besucher, die in den Brunnen schauen, sehen ihr eigenes Gesicht.

Stralsunder Wasserjungfern: Jünglinge in den Tod gelockt

Der Stralsunder Jungfernstieg erhielt seinen Namen nicht nach einer Sage, sondern weil dort einst viele Jungfrauen lebten, nämlich im Brigittenkloster Mariakron. Hier eine Aufnahme der Straße aus dem Jahr 1914. Quelle: Stadtarchiv Stralsund/Verlag Bild und Heimat Reichenbach

Ziemlich schaurig ging es einst am Stralsunder Knieperteich zu, um den sich einige Sagen ranken. So erfährt man unter anderem in dem Buch „Von der Arschkerbe bis Zipollenhagen“ von Andreas Neumerkel und Jörg Matuschat, dass dort nach einer alten Sage Wasserjungfern, halb Mensch, halb Fisch, lebten. Sie hätten sich früher an der Wasseroberfläche gezeigt. Und damit nicht genug, soll es auch vorgekommen sein, „dass sie bisweilen Knaben und Jünglinge, die sich dem Ufer des Teichs allzu sehr genähert hatten, unter das Wasser zogen, und daher ist der Knieperteich wohl in den Ruf gekommen, dass er alle Jahre ein Menschenleben als Opfer fordere“.

Tatsächlich suchte man wohl eher eine Erklärung dafür, dass der Knieperteich oft ein anziehender Ort für Lebensmüde war, die sich dort im 19. Jahrhundert das Leben nahmen, wie Stadthistoriker Andreas Neumerkel erklärt. In lauen Sommernächten seien die Teichjungfern übrigens auch an Land gekommen und hätten zwischen den Bäumen und Büschen des Westufers Tänze aufgeführt.

Die Ermordung der Grethe Adrian im Rostocker Wulfshagen

Die Fundstelle der Leiche von Grethe Adrian ist mit einem Stein gekennzeichnet. Quelle: privat

Der Wald nördlich von Rostocker-Wulfshagen bei Ribnitz-Damgarten eignet sich wunderbar für einen Spaziergang. Doch ein Stein im Wald zeugt davon, dass hier etwas schreckliches passiert ist. Im Heimatheft Nummer 5 des Kreises Ribnitz-Damgarten aus dem Jahre 1957 erinnert der Ribnitz-Damgartener Historiker Richard Suhr an die Sage von Grethe Adrian, überliefert von Karl Bartsch. Vor knapp 200 Jahren wurde die junge Frau, gebürtig aus Rostocker-Wulfshagen, im Wald ermordet aufgefunden.

Nach den Aussagen glaubwürdiger Leute dortiger Gegend, soll diese Grethe Adrian [...] von ihrem Verführer in jenem Wald ermordet worden sein“, heißt es in der Geschichte. „Seit dieser Zeit haust ein Geist in der Gegend.“ Reiter, Kutscher, Fußgänger und Pferde sind dort durch Stimmen und Getöse erschreckt worden. Ein Mann berichtete von Gebrause und Geknatter, als er an dem Stein vorbeiging. Als er den Waldrand erreichte, war es windstill und klar. Ein anderer Mann vernahm bei Dunkelheit während des gesamten Weges die Geräusche einer Kutsche nahe vor sich. Als er den Wald verließ, waren die Geräusche prompt verschwunden.

Kinderräuber mit mächtigen Schwingen in Greifswald

Diese Grafik von Helmut Maletzke zeigt den Schuhhagen in Greifswald. Hier soll einst der Vogel Greif – das heutige Greifswalder Wappentier –gelebt haben. Quelle: OZ- Archiv

Greifswald ist voller geheimnisvoller Geschichten, Morden und Geistern. Aber auch die Gründungsgeschichte der Stadt kann für Gänsehaut sorgen – welche Stadt bietet schon Spuk mitten in der Fußgängerzone? Dort, wo heute Greifswald liegt, war früher ein großer, dichter Wald. Mönche des Klosters Eldena waren auf der Suche nach einem Platz für eine neue Siedlung, ausgerechnet den Nistplatz eines vierfüßiger Greifen mit doppeltem Schwanz, werteten sie als positiven Standortvorteil. Die Vertreibung des Greifen vom Ort des heutigen Schuhhagen blieb nicht ohne Folgen.

„Hier sind von den ältesten Zeiten her viele schreckliche Geschichten vorgefallen, und es ist auch jetzt noch immer nicht sicher daselbst“, schreibt Johannes Bugenhagen (1485 bis 1558). In der ersten Zeit habe der Greif dort Kinder entführt und gefressen. Auch später wurden fürchterliche Geschichten berichtet. Nachts ginge dort ein großes Weib herum mit einem rasselnden Schlüsselbund, womit sie eine Herde Ferkel vor sich hertreibe – ein andermal war es eine Frau mit einer Herde Gänse. „Bald setzte sich dort ein schwarzer Rappe, manchmal auch ein weißer Schimmel den Leuten auf die Schultern und drückte sie, dass ihnen das Blut aus Mund und Nase kam“, schreibt Bugenhagen.

Gefährliche Mutprobe an der Rügener Kreideküste

Ein Blick zum Königsstuhl an der Kreideküste der Halbinsel Jasmund auf Rügen. Warum er so heißt, weiß bis heute niemand genau. Es gibt aber eine Sage. Quelle: Nationalparkamt

Der Königsstuhl auf Stubbenkammer hat einen hohen Bekanntheitsgrad, auch über die Grenzen der Insel hinaus. Warum er so heißt, wurde noch nicht ganz klar ermittelt. Es wird gesagt, dass am Königsstuhl früher den Königen der Insel Rügen gehuldigt wurde. Sie haben dabei auf dem von der Natur erbauten Stuhl gesessen. Die Einwohner hätten zur damaligen Zeit ihre Könige selbst gewählt, sie hätten aber nur den Kühnsten genommen. Zum Beweis ihrer Tapferkeit wurde verlangt, dass sie von der Uferseite diesen Stuhl besteigen müssen.

Dies war eine anstrengende und gefährliche Mutprobe, denn der Kreidefelsen, auf dem sich der Königsstuhl befindet, ist 118 Meter hoch. Oben angekommen setzte er sich auf einen eigens aufgestellten Stuhl, den „ Königsstuhl“. Andere behaupten, dass der Name bereits in einem alten Reisebericht von 1584 gebraucht wurde. Eine weitere Vermutung geht zurück zum Jahr 1715. In diesem Jahr soll der damalige schwedische König von hier ein Duell mit den Dänen geleitet und dort auf einem Stuhl gesessen haben.

