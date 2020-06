Gästeansturm nach Corona-Lockerungen ist Kraftakt für Rügens Gastronomen

Rügen

Viel mehr Gäste als Plätze zur Abendbrotzeit, kochen mit Mund- und Nasenschutz, Tische abwischen im Akkord, Engpässe bei Lieferanten: Sollte man es mit einem Wort beschreiben, was sich momentan in den meisten Rügener Gaststätten und deren Küchen abspielt, so träfe es „Wahnsinn“ wohl am besten. Die Chance, ab 17 Uhr jemanden ans Telefon zu bekommen, ist so gut wie aussichtslos. Keine Hand frei für den Hörer, Köche und Kellner sind im Dauerstress.

Seitdem der Einreisestopp aufgehoben wurde, ist die Insel proppevoll mit Urlaubern aus dem gesamten Bundesgebiet – und viele wollen natürlich auch essen gehen. Waren die Plätze abends in den Restaurants zur Hochsaison ohnehin schon immer heiß begehrt, bilden sich jetzt vielerorts Schlangen vor den Lokalen. Die Gastronomen können wegen der Corona-Vorschriften aber nur begrenzt Plätze anbieten.

„Wir müssen ganz viele Leute wegschicken“

„Wir mussten ungefähr 30 Plätze rausnehmen“, sagt Antje Lipp, Inhaberin der Gaststätte „Tennisstübchen“ am Göhrener Nordstrand. „Es ist voll wie sonst zur Hochsaison. Wir hatten noch nie so einen Ansturm im Juni. Jeder Tisch ist abends vorbestellt. Wir müssen ganz viele Leute wegschicken“, so Lipp. Einerseits habe sie es durch ihre vielen Terrassenplätze noch ganz gut, sei aber damit auch extrem wetterabhängig.

Dieses Dilemma kennt auch Josephin Schwichtenberg, die seit drei Jahren das Restaurant „Altes Postamt“ in der Selliner Wilhelmstraße führt. Letzten Sonntag sorgte ein plötzlicher Platzregen für Aufregung auf der voll besetzten Terrasse. „Alle rein ging nicht und alle zusammenrücken unter die Schirme eigentlich auch nicht. Aber wir konnten ja die Gäste nicht einfach im Regen sitzen lassen, da waren Familien mit Kindern dabei“, so die Geschäftsführerin.

Schlangestehen vor dem Restaurant

Vor der Tür ihres Restaurants bildet sich seit Wochen jeden Abend eine Schlange von zehn bis 15 Leuten. Deshalb verzichte sie inzwischen auf das Reservieren von Plätzen. „Die Gäste verstanden nicht, wenn Tische frei blieben und sie trotzdem warten mussten“, so die 30-Jährige.

Vor allem zur Abendbrotzeit strömen die Gäste in die Restaurants. Quelle: Gerit Herold

Die Corona-Regeln verlangen Gastgebern und Gästen gleichermaßen viel ab. Die meisten Gäste seien freundlich und würdigen die Anstrengungen der Gastgeber. Aber nicht jeder Gast sei einsichtig bei den Abstandsregeln und Wartezeiten. „Wir müssen uns aber an die Vorschriften halten. Bei uns sind allein zwei Mitarbeiterinnen dafür da, ständig die Tische zu desinfizieren“, so Schwichtenberg. Da in der Küche drei Brüder, die zusammen wohnen, agieren, können sie ohne Mundschutz arbeiten.

Manche Gäste sind unhöflich

„Bei uns müssen alle Mundschutz tragen, auch die Köche, weil die Küche relativ klein ist. Sie sind davon richtig genervt, weil sie schlecht Luft bekommen“, so Antje Lipp. Am meisten ärgere sie deshalb, wie unhöflich manche Gäste sind. „Dass sie genervt sind, kann ich teilweise verstehen, aber wir kriegen manchmal Sprüche zu hören nach dem Motto, dass wir doch acht Wochen Zeit hatten, Kaffee zu trinken.“ Aber das seien nur Ausnahmen, 90 Prozent der Gäste wären total nett.

Marcel Seegert (l.) und Tino Mendryk ackern in der Küche der Gaststätte „Tennisstübchen“ in Göhren. Quelle: privat

Der Restart in der Gastronomie sei ein Kraftakt gewesen. „Dass das so schnell wieder losgeht, damit hat ja keiner wirklich gerechnet. Und wir hatten vor der Öffnung auch nur drei Tage Zeit“, erklärt Josephin Schwichtenberg. Und dies in der ohnehin schon angespannten Personallage in der Gastronomie. Zu Pfingsten seien viele am Limit gewesen. Das habe auch an erheblichen Engpässen bei den Lieferanten gelegen. Die gebe es bis heute, weil Hersteller noch nicht voll produzieren würden oder Händler aus Angst vor einer zweiten Infektionswelle noch zurückhaltend seien. Vieles konnte nicht mehr geliefert werden. Am Pfingstmontag waren in manchen Gaststätten nicht mehr alle Gerichte zu haben und vor allem frisches Gemüse war alle. „Wir haben unsere Läden angerufen, die uns die ganzen frischen Salate rausgegeben haben“, so Antje Lipp.

Zu wenig Restaurants für die vielen Gäste

„Es sind zu wenig Restaurants für die vielen Gäste da“, meint Josephin Schwichtenberg. Allein im Selliner Ortszentrum hatten in den letzten Jahren mehrere Gaststätten geschlossen, meist aus Personalmangel. Wenn am Montag nun auch noch die 60-Prozent-Regelung kippt, dürfte es noch voller werden auf der Insel. In Rügens Ostseebädern wird gemunkelt, dass es seit Pfingsten längst eine 100-prozentige Auslastung der Gästebetten gibt, die jetzt auf 130 Prozent ansteige.

In den Restaurants gibt es einen Platz nur nach Zuweisung. Quelle: Gerit Herold

„Das macht uns ein bisschen Sorge: Wohin mit den ganzen Gästen?“, meint Antje Lipp. Ähnlich denkt auch Josephin Schwichtenberg, versucht aber, gelassen zu bleiben. Sie hat vor Corona in die Erweiterung von Küche, Tresen und Plätzen investiert, was sich jetzt auszahle. Von den 180 Plätzen kann sie derzeit 120 anbieten, 30 allein auf der neu eingerichteten Straßenloge. Ab nächster Woche verstärken ukrainische Studenten das Team, wie schon in den Vorjahren. Natürlich sei der Umsatz im Moment richtig gut, doch dem gegenüber steht der personelle und finanzielle Mehraufwand. Man werde erst am Ende des Jahres sehen, was rauskommt.

100-prozentige Hotelauslastung wird begrüßt

Durch die neuen Lockerungen können auch die Bars und Kneipen wieder aufmachen. Die Türen der Loev Bar im gleichnamigen Hotel im Ostseebad Binz öffnen sich allerdings noch nicht. „Es würde sich zwar lohnen, weil der Ort voll ist. Aber wir verschieben die Öffnung um einige Wochen, weil wir noch an einer konzeptionellen Umstrukturierung arbeiten“, informiert Viola Kaser, Marketingdirektorin der Vela Hotels AG, zu der das Loev Hotel gehört.

Im Haus mit seinen 77 Zimmern freut man sich über eine nun wieder mögliche 100-prozentige Hotelauslastung. „Wir begrüßen das sehr“, so Kaser. Nach und nach würden alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt. Die beiden Frühstückszeiten für die Gäste seien bereits auf eine dritte aufgestockt worden. „Wir hätten es sonst mit den Gästezahlen und Plätzen nicht händeln können“, so Kaser. Frühstück gibt es von 7 bis 12 Uhr. Jeder Gast hat eineinhalb Stunden Zeit und isst während seines Aufenthaltes am selben Tisch. Nach jedem Durchgang werden die Bereiche desinfiziert.

Neue Stornierungsbedingungen sind Anreiz

Bei der bisherigen Auslastungsgrenze von 60 Prozent sei das Hotel seit dem Tourismusneustart ausgebucht gewesen. Und auch für die kommenden Wochen sei die Nachfrage groß. Die Schnelligkeit, wie nach den kompletten Verlusten der Vorbuchungen dann das Buchungsvolumen angestiegen ist, sei doch überraschend gewesen. Allerdings sei der Buchungsanreiz auch höher aufgrund der geänderten Stornierungsbedingungen. Drei Tage vor Anreise können die Gäste stornieren, früher waren es 14 Tage.

„Wir werden in den nächsten Monaten unser Budget erfüllen. Wenn es so weiterläuft mit den Buchungsanfragen, sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, so Kaser. Eine große Rolle spiele dabei allerdings die Reisewarnungen für das Ausland, wovon der Tourismus in Deutschland profitiere.

„Wir müssen den Ausfall aufholen“

Die Bar „Globetrotter“ in Göhren konnte wegen ihres Kaffeegeschäfts schon ab dem 25. Mai wieder öffnen. „Bisher hatten wir dienstags bis sonntags von 19 bis 23 Uhr offen. Ab Dienstag können wir eine Stunde länger aufhaben. Das sind dann unsere ganz normalen Öffnungszeiten“, so Frank Helmboldt, der die Cocktailbar mit Berenike Müller führt.

Die vergangenen Wochen liefen gut. Von den rund 70 Plätzen drinnen und draußen seien wegen der Abstandsregeln etwa 20 Plätze verloren gegangen. Weniger Gäste waren es unterm Schnitt aber dennoch nicht. „Die Leute kommen nun halt früher“, so Helmboldt. Die meisten Gäste würden vorher reservieren. „Wir müssen den Ausfall aufholen, ob wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht“, erklärt Frank Helmboldt. Ab November habe die Bar nur am Wochenende auf.

Ihre Wiedereröffnung ab Dienstag freudig angekündigt hat „Kätes Kneipe“ in Sellin, in die dann immer dienstags bis sonnabends von 19 bis 24 Uhr eingekehrt werden kann. Ab Montag hat auch die Ahoi-Badewelt im Selliner Seepark wieder auf – täglich von 11 bis 19 Uhr.

Von Gerit Herold