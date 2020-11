Gager Hafen: Schlaganfall in Schlauchboot - Rentner gerade noch gerettet

Gager

Im Hafen Gager hat am Mittwochabend ein Rentner einen Schlaganfall in einem Schlauchboot erlitten, konnte aber gerade noch rechtzeitig gerettet und in ein Krankenhaus geflogen werden. Der ortsansässige Hafenbetreiber hatte zuvor den Notruf gewählt, als sein 72-jähriger Bekannter aus Hamburg nicht wie verabredet zum Abendessen erschienen war.

Bei der anschließenden Suche fand der Hafenbetreiber seinen Bekannten selbst – in einem kleinen Schlauboot mit Außenbordmotor, das in einem Schilfgürtel lag. Der Senior war bereits zu diesem Zeitpunkt kaum ansprechbar. Nur das beherzte Eingreifen des Hafenbetreibers und eines Fischers, die sofort erste Hilfe leisteten, verhinderte Schlimmeres.

Hafenbetreiber und Fischer leisten erste Hilfe

Durch den eingesetzten Rettungshubschrauber wurde der 72 Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung mit einer Unterkühlung und dem Verdacht eines Schlaganfalles ins Klinikum nach Greifswald geflogen.

Von RND/ans