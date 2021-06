Imker, die Gemeinde und Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung sind erbost: Obwohl der Einsatz des Pflanzengiftes Glyphosat vor zwei Jahren nach Protesten eigentlich untersagt sein sollte, wurde es jetzt wieder am Gager Deich auf Rügen verspritzt – und nicht nur da. Wie das Umweltministerium die Aktion erklärt.

Ein Bild wie vor zwei Jahren: Ein Mann im Vollschutz versprüht am 28. Mai am Deich in Gager Unkrautvernichtungsmittel. Quelle: Marco Baumgarten