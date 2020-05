Vorpommern

Film ab in Vorpommern! Mit den Stränden der vorpommerschen Ostseeküste, Rügens Kreidefelsen oder der Backsteinkulisse der Hansestädte Stralsund und Greifswald schmücken sich nicht nur die bekannten Fernsehserien wie der „Usedom-Krimi“ oder der „Stralsund-Krimi“, die regelmäßig Spitzen-Einschaltquoten von bis zu sechs Millionen Zuschauern erreichen. Auch neuere Reihen wie „ Ella Schön“, „Praxis mit Meerblick“ oder „Käthe und ich“ ziehen mit den Bildern aus unseren Landschaften schon fünf Millionen Menschen vor den Fernseher.

Die Film Commission der Filmland MV gGmbH zeigt den Produktionsfirmen die schönsten Drehorte unserer Region. „Unser Tafelsilber ist natürlich die Ostsee, aber auch das Hinterland wird immer attraktiver“, sagt Antje Naß. „Es gibt die Seenplatte, Herrenhäuser, Schlösser, unverbrauchte Drehorte, Bevölkerung, für die Dreharbeiten noch Freude und Erlebnis ist. Und natürlich stellt die Landschaft MVs auch immer für viele Großstädter einen Sehnsuchtsort dar, den sie dann auch gern im Fernsehen oder auf der Leinwand sehen wollen“, wirbt sie im Location-Büro für Mecklenburg-Vorpommern als Filmkulisse.

Verbrecherjagd vor Backsteinkulisse

Vor allem die bekannten Fernsehserien zeigen sich verlässlich, wenn es darum geht, Vorpommern in Szene zu setzen. So war in diesen Wochen eigentlich geplant, dass sich Katharina Wackernagel wieder als Kommissarin Nina Petersen durch die Gassen der altehrwürdigen Hansestadt Stralsund begibt, um für das ZDF auf Verbrecherjagd zu gehen. Zwei neue Stralsund-Krimis mit den Arbeitstiteln „Das Manifest“ und „Medusas Tod“ sollten bis Mai abgedreht werden. Die momentanen Kontakt- und Reisebeschränkungen verhindern das Vorhaben jedoch. Zuletzt wiederholte das ZDF am 7. April die Ausstrahlung des Teils „Freier Fall“ aus dem Jahre 2013.

Die Hauptdarsteller im Stralsund-Krimi, Katharina Wackernagel und Alexander Heldt, ermitteln hier im „Stadion der Freundschaft“. Quelle: Christian Rödel

Im November erschien Ex-Staatsanwältin Karin Lossow zuletzt im ARD-„Usedom-Krimi“ auf den Bildschirmen. Für den Teil „Strandgut“ war die Filmcrew um Katrin Sass und Rykke Lylloff als Kommissarin Ellen Norgaard vom Februar bis März letzten Jahres auf der Insel unterwegs. Im November und Dezember wurde die neue Folge „Schmerzgrenze“ abgedreht. Doch auch der „Usedom-Krimi“ wird in der derzeitigen Krise ausgebremst. Die Dreharbeiten für die nächsten Teile „Vom Geben und Nehmen“ und „Nachtschatten“ mussten ebenfalls auf unbekannte Zeit verschoben werden.

Katrin Sass und Rykke Lylloff sind zwei der bekannten Gesichter des Usedom-Krimis. Quelle: NDR/ARD Degeto/Oliver Feist

Teil acht und neun der „Praxis mit Meerblick“ führte die Schauspieler Tanja Wedhorn, Benjamin Grüter und Dirk Borchardt zuletzt im vergangenen Sommer und Herbst auf die Insel Rügen. Sassnitz, Prora, Lohme, Ralswiek und auch Stralsund dienten erneut als Drehort für die Filme „Sehnsucht“ und „Familienbande“.

Auch der Sassnitzer Hafen bildet den Hintergrund in „Praxis mit Meerblick“. Quelle: ARD Degeto/Boris Laewen

Das schöne Fleckchen Fischland-Darß-Zingst wird hingegen regelmäßig von der Schauspielerin Annette Frier als Anwältin Ella Schön besucht. Von Juli bis September diente die Region zuletzt als Kulisse für die neuen Folgen der Serie: „Schiffbruch“ und „Feuertaufe“.

Vorpommern auf die Leinwand

Dreharbeiten zum zweiten Kinofilm der „Pfefferkörner“ im Stralsunder Ozeaneum Quelle: Kai Lachmann

Im Herbst 2018 stand auch die Hansestadt Greifswald im Fokus der Filmkamera für die Razor-Film-Produktion „Geliebt“. Erzählt wird darin die Geschichte einer Liebe zweier Studenten in den 1990er-Jahren, die unvorhersehbar ungewollte geschichtliche Entwicklungen in Gang bringt.

Sind Produzenten oder Regisseure auf der Suche nach dem perfekten Drehort für ihr Filmprojekt, sind Antje Naß und Michael Segebarth von der Film Commission MV die richtigen Ansprechpartner. „Wenn der Regisseur mit dem Wunsch einer Küstenkulisse kommt, haben wir mit 1700 Kilometern reichlich Auswahl“, sagt Michael Segebarth. Scheibchenweise pirscht man sich dann an die Vorstellungen heran. Soll es die Steilküste sein oder lieber eine Düne mit Windflüchter hinter dem Sandstrand? Ist für die Szene dann vielleicht noch eine Kirche oder ein Dorfkrug in der Umgebung gefragt? „So nähert man sich dem idealen Drehort an. Dafür greifen wir dann auf unsere Datenbank zurück“, erklärt Segebarth.

Dreharbeiten zum Teil 14 der Stralsund-Krimi-Reihe am Anleger in Altefähr. Mit dabei viele Komparsen. Hier holen die Bestatter Peter Ritter (v.r.) und Volker Brandenburg unter Mithilfe von Thomas Mülling vom THW einen Leichensack von Bord der „Ummanz“, eines Bootes der Wasserschutzpolizei. Quelle: Jörg Mattern

Unberührte Natur und viel Weite wie nirgendwo sonst

Der Bergdoktor gehört nach Bayern, der Ostfriesen-Krimi nach Schleswig-Holstein. Und auch die Regionen Mecklenburg-Vorpommerns ziehen fast klischeehaft ein bestimmtes Film-Genre an. „Der Osten ist bekannt für Gewalt und Rechtsradikalismus“, sagt Michael Segebarth. „Aber auch so freie Landschaften, noch unberührte Natur und viel Weite – wie man sie um die Filmhochburgen wie Köln nicht findet – werden geschätzt“, so der Motivaufnahmeleiter.

Manche Ecken sind da in der Branche längst kein Geheimtipp mehr. „Da gibt es vieles, das bereits öfter gezeigt wurde. In Ahrenshoop finden beispielsweise jährlich bis zu 20 Spielfilmproduktionen statt“, sagt der Location-Servicemanager. „Das liegt dann auch daran, dass die Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Ämtern unkompliziert ist. Das klappt auch nicht überall.“ Zu den Top-Locations gehört auch der Gespensterwald Nienhagen. „Das Meer, der Wald und der Blick aus dem Wald aufs Meer sind Highlights, die zuletzt auch in dem Film ‚Lievalleen‘ eingesetzt wurden“, berichtet Segebarth. Gefragt sind aber auch die oft vergessenen und vernachlässigten Gegenden und Industrielandschaften. „Da wird oft viel Geld in die Hand genommen, um sich in den Ruinen entfalten zu können“, so der Film-Commissioner der Filmland MV. Die Filmcrew richtet sich nach ihren Vorstellungen ein und hinterlässt dann die Stätte auch wieder im gewünschten Zustand.

Im Übrigen kann jeder, der sein Haus, seine Villa oder seinen Garten für vorzeigbar hält, sich in die Datenbank bei der Film Commission eintragen. „Das können Vereine, Museen, der letzte Grenzturm oder auch Firmen sein, die ein Labor zur Verfügung stellen würden. Je mehr wir in unserem Land haben und anbieten, desto mehr wird hier gedreht. Wir machen im Prinzip Werbung für das Land MV, damit mehr Produktionen hierherkommen“, sagt Michael Segebarth.

Von Wenke Büssow-Krämer