Greifswald

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Eduard Norden, Georg Kaibel – das sind Greifswalder Professoren, deren Namen noch heute in der Wissenschaft einen guten Klang haben. Dass sie in Pommern gelehrt und geforscht haben, zeugt von der Bedeutung, die die Altertumswissenschaften damals in Greifswald hatten, auch wenn viele der Berühmtheiten nur wenige Jahre an der Dänischen Wiek lebten.

Die Altertumswissenschaften in Pommern befanden sich im Kaiserreich auf der Höhe ihrer Zeit. Davon zeugen Gedenktafeln an den Wohnhäusern bedeutender Gelehrter. Nach der großen Einsparrunde der 2000er Jahre gibt es keine Altertumswissenschaften in Greifswald mehr. Sie waren erst nach der Wende wiederaufgebaut worden.

Pommern war fortschrittlich

Der Theologieprofessor Victor Schultze Quelle: Universitätsarchiv Greifswald, Sammlung Professorenporträts

„Bereits in den 1860er Jahren hatte sich in Greifswald eine Entwicklung vollzogen, die an anderen Universitäten erst deutlich später begann“, schreibt Susanne Froehlich in dem von ihr im Steiner-Verlag herausgegebenen Buch „Altertumswissenschaften in Greifswalds. Porträts ausgewählter Gelehrter 1856 bis 1946“. In Pommern hatte sich „bereits die Ausdifferenzierung der Fachdisziplinen vollzogen, aus welcher eine nach dem Konkurrenzprinzip organisierte Forscheruniversität erwuchs“. Froehlich ist Mitarbeiterin für Alte Geschichte an der Uni Greifswald.

Dass die meisten Hochschullehrer nur wenige Jahre nach ihrer Berufung an die Ostsee in Greifswald blieben, muss man keinesfalls negativ sehen. Sie entwickelten hier Konzepte, die ihren späteren Ruhm begründeten. Über Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848 bis 1931) schreibt Martin Hose, dass sich dessen Wissenschaftsverständnis in Pommern entfaltete. Der „kantige, streitlustige preußische Aristokrat“ ging 1883 nach als „fertiger Wissenschaftler“ nach sieben Jahren Greifswald nach Göttingen.

Der Weinkenner Pernice blieb in Greifswald

Dass Wilamowitz-Moellendorff und andere am Bodden gewissermaßen zu dem wurden, was sie als Gelehrte ausmachte, ist ein Beleg für Freiräume, die sie in Greifswald hatten. Das Interesse größerer Hochschulen an ihnen zeigt, dass diese Gelehrten leistungsfähig und in der wissenschaftlichen Welt anerkannt waren.

Einige blieben aus unterschiedlichen Motiven in Pommern. Dazu gehören der Althistoriker Otto Seeck (1850 bis 1921) und der in Greifswald als Sohn eines Medizinprofessors geborene Archäologe Erich Pernice (1864 bis 1945). Er schlug mehrere Angebote, auf andere Hochschulen zu wechseln, aus. Nach seiner Emeritierung wohnte der Weinliebhaber und -kenner übrigens in Freest.

Victor Schultze führte ein gastliches Haus

Irmfried Garbe nennt in seinem Aufsatz Victor Schultze (1851 bis 1937) unter Berufung auf den Archäologen Carl Maria Kaufmann diesen den Nestor der christlichen

Julius Wellhausen Quelle: Universitätsarchiv Greifswald, Sammlung von Professorenporträts

Archäologie. 37 Jahre, von 1884 bis 1921 lehrte er als Kirchenhistoriker in Greifswald und blieb auch danach als Lehrer und Forscher aktiv.

Sein Haus am Carlsplatz 16 (heute Karl-Marx-Platz) war für seine Gastlichkeit bekannt, Schultze für seine Großzügigkeit. Er hatte mit Magdalene Felix eine Großkaufmann- und Bankiertochter geheiratet.

In Greifswald kannte man einander. Wie Froehlich berichtet, stellten sich die Professoren der städtischen und universitären Öffentlichkeit zur Feier des Kaisergeburtstages vor. „Vorträge für Damen“ waren ebenfalls üblich.

Im „Hotel zur Traube“ in der heutigen Bachstraße trafen sich Hochschullehrer im Kaiserreich zum Professorenkränzchen, und zwar fachübergreifend. Über den „Apostelabend“ berichtet der Historiker Heinrich Ulmann (1841 bis 1931), der Begründer dieses historisch-philologischen Dozentenabends: „An einem Montag jeden Monats fand reihum ein Vortrag im Hause eines Mitgliedes statt aus dessen Fachwissenschaft, und zwar orientiert nach der historischen Seite hin. An den Vortrag schloss sich eine Debatte an. Der Vortragende hatte für Bier und Cigarren zu sorgen.“

Die Vorzüge einer kleinen Hochschule

In den Aufsätzen des Bandes gibt es viele Belege für die belebende Verbindung von Wissenschaft und Geselligkeit in Greifswald. Die Vorzüge einer kleinen Hochschule, an der man sich kennenlernt und miteinander außerhalb der Universität zusammenkommt, hatte der pommersche Musensitz auch damals.

Über die Studenten ihrer Zeit haben die Professoren unterschiedliche Zeugnisse abgegeben. Laut Peter Pilhofer waren sie nach dem Zeugnis Julius Wellhausens (1844 bis 1918) zwar ziemlich fleißig und kamen häufig zu den Lehrveranstaltungen. Aber er habe stets tauben Ohren gepredigt, wenn es darum ging, erst einmal die Grundlagen zu lernen, ehe man an interessant erscheinende Fragen herangehen könne.

Greifswald war Paradies für Eisläufer

Dennoch hatte Wellhausen gute Erinnerungen an Greifswald. Der Alttestamentler hatte hier seine Frau Marie, die älteste Tochter des Chemieprofessors Heinrich Limpricht, kennengelernt. Er lobte rückblickend als Göttinger Professor ausdrücklich die tolle Greifswalder Eisbahn. Auf Ryck und Bodden sei er viel schneller vorangekommen als auf dem brüchigen Wieseneis in Göttingen, schrieb Wellhausen. Auch die Boddenaale blieben ihm als Speise in bester Erinnerung, und er freute sich über Sendungen aus der Heimat seiner Frau.

Nicht jeder wollte viel Nähe

Auch der klassische Philologen Eduard Norden (1868 bis 1941) heiratete eine Greifswalderin mit Namen Marie, und zwar die Tochter des Bürgermeisters Richard Sigmund Schultze. Ihm war „die forcierte Geselligkeit“ etwas unangenehm, wie Olaf Schlunke unter Berufung auf einen Brief von 1895 mitteilt: „Ich habe mich in Greifswald gut eingelebt und bin wirklich gern hier, nachdem ich mich an den Contrast zu Straßburg gewöhnt habe.

Die Kleinheit der Stadt und der völlige Mangel an sonstiger Anregung hat ja, wie sie sich erinnern werden, zur Folge, dass die Menschen sich hier besonders nahe an einander anschließen und sich mehr zu sein suchen als anderswo.“ Das war dem zurückhaltenden Norden zuviel, er beschränkte sich auf einen kleinen Kreis.

Politisch vertraten die meisten der Professoren konservative Positionen. Eine große Ausnahme ist Konrat Ziegler (1884 bis 1974), der sich aktiv für die Weimarer Republik und für Juden einsetzte.

Altertumswissenschaften in Greifswald. Porträts ausgewählter Gelehrter 1856 bis 1946, herausgegeben von Susanne Froehlich, ISBN 978-3-515-12886-5, 66 Euro

Von Eckhard Oberdörfer