Ganz viel Mönchgut: So schön ist die Sommerausstellung im Heimatmuseum Göhren

Die Tür des Göhrener Heimatmuseum hat sich am Dienstag erstmals wieder geöffnet. Dahinter verbergen sich etliche Schätze, die Museumsleiterin Ellen Melzer aus dem umfangreichen Museumsfundus gehoben und liebevoll zu einer neuen Sommerschau zusammengestellt hat.

Diese bietet vielfältige Einblicke in die umfangreiche Sammlung der Mönchguter Museen, die ab den 1950er Jahren von Museumsgründerin Ruth Bahls, angelegt wurde.

Porträt des „Dichters der Ostsee “

Viele Ausstellungsstücke werden erstmals gezeigt. So ein Porträt von Max Dreyer. Das Gemälde hatte der Förderverein der Mönchguter Museen geschenkt bekommen und ist restauriert worden. Es hing noch vor ein paar Jahren im Göhrener „Drachenhaus“. Dieses zu den Wolgaster Fertigteilhäusern zählende Haus auf dem Nordperd hatte sich der Schriftsteller und Dramaturg Max Dreyer 1901 bauen lassen.

Dort lebte später auch der für die norddeutsche Region bedeutende Maler Tom Beyer. Bilder von ihm hängen in der Galerie im neuen Museumsanbau. Weitere Persönlichkeiten, die mit Göhren eng verbunden sind und über die die Ausstellung informiert, sind neben Museumsgründerin Ruth Bahls auch Caspar David Friedrich, Albert Schweizer, Adolph Menzel, Gerhart Hauptmann oder Lyonel Feininger sowie Gräfin Adeline von Schimmelmann, die als Hofdame der Kaiserin Augusta in Berlin lebte und 1887 auf eigene Kosten in Göhren ein Fischerheim errichten und eröffnen ließ.

Film über Museumsgründerin Ruth Bahls

Über das Wirken der Gräfin hatte die Nordkirche im Rahmen einer eigenen Ausstellung eine Hörstation anfertigen lassen, die sie den Göhrener Museum überlassen hat. Neben der Stele kann man auf Stühlen Platz nehmen und sich den eindrucksvollen Film anschauen, der im letzten Jahr anlässlich des 25. Todestages von Museumsgründerin Ruth Bahls entstanden ist und in dem auch Wegbegleiter zu Wort kommen.

Erstmals ausgestellt werden Mönchguter Aquarelle des Architekten Hans Bogatzky, der die Museumssammlung mit 20 geschenkten Arbeiten sowie vielen Schwarz-Weiß-Fotos vergrößerte. „Darüber freuen wir uns sehr, weil die Fotos die Dörfer hier ab den 50er bis in die 2000er Jahre und ihre Veränderungen zeigen“, so Museumsleiterin Ellen Melzer.

Mönchgut-Geologie wieder zu sehen

Nach fünf Jahren Pause ist wieder die Ausstellung „Mönchgut-Geologie“ zu sehen, die mit Unterstützung des bekannten Diplom-Geologen und Autor Rolf Reinicke entstand und vor dem Museumsumbau abgebaut worden war. Im selben Raum befindet sich jetzt als Erweiterung auch eine „Bernstein-Ausstellung“, die von Jürgen Kintzel und seinem Bernsteinmuseum Sellin bereichert wurde. So ist auch eine der Bernstein-Kronen zu sehen, die der Selliner Goldschmiedemeister angefertigt hat.

„In früheren Zeiten haben die Mönchguter Männer Broschen, Anstecker oder Ohrringe aus Bernstein auch selbst angefertigt für ihre Bräute“, weiß Ellen Melzer.

Die Besucher können sich in der neuen Ausstellung auf eine spannende Zeitreise durch die Mönchguter Geschichte begeben. Ein Raum widmet sich dem Thema „120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Göhren“. Zudem erfahren die Besucher Wissenswertes zur Göhrener Bäderarchitektur oder wie Reisende einst den Mönchguter Menschenschlag wahrnahmen. Die ausdrucksstarken Porträtbilder von Elisabeth Büchsel und Hans Porwoll zeigen die Menschen dazu.

Trachtenpuppen beliebte Urlaubsmitbringsel

Einen lebendigen Einstieg in das damalige Leben erhalten die Besucher gleich am Museumseingang mit Blick in die „Döns“, die typische Mönchguter Bauern- und Fischerstube, die detailgetreu nachgestellt ist. Für Kinder und Liebhaber wie geschaffen und beliebte Urlaubsmitbringsel sind die hübschen Trachtenpuppen, die Claudia Hasselmann aus Hagen kreiert hat und die nur im Heimatmuseum erhältlich sind. Sie und ihr Mann Bernd restaurieren seit mehreren Jahren Ölgemälde aus dem Museumsbestand. Aktuell arbeiten die beiden Restauratoren an zwei Porwoll-Bildern.

Die aktuelle Ausstellung hat bis Ende Oktober immer dienstags, donnerstags und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Seit dem 3. Juni hat auch das um 1700 erbaute Rookhus der Mönchguter Museen in Göhren seine Türen für Gäste offen. Dafür sorgt der Museumsförderverein bis Ende Oktober immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie Mitarbeiter der Kurverwaltung jeweils freitags von 10 bis 16 Uhr.

Von Gerit Herold