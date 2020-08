Binz

Der große schwarze Rauchpilz über der Gartenanlage am Kleinbahnhof war schon von Weitem zu sehen. Am Dienstagnachmittag war dort eine Laube in Brand geraten. Bereits vier Minuten nach ihrer Alarmierung sei die Freiwillige Feuerwehr Binz um 15.54 Uhr am Einsatzort eingetroffen, so Wehrführer Daniel Hartlieb.

„Die Laube stand lichterloh in Flammen. Da war nichts mehr zu retten“, schildert er den ersten Eindruck vom Ort des Geschehens. Der betroffene Laubennutzer sei nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Gebäude gewesen. Er blieb unverletzt. Die Brandursache war unklar.

Gegen 17.30 Uhr war das Feuer gelöscht

Mit zwei C-Rohren hatten die Binzer Feuerwehrleute dann die Brandbekämpfung eingeleitet. „Mit einem Rohr löschten wir das Feuer, mit dem anderen wurden die umstehenden Gebäude gekühlt, um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Das hat gut geklappt“, so Hartlieb.

Gegen 17.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Anschließend kontrollierten die Brandschützer die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern, die dann gelöscht wurden. Abschließend legten sie noch einen Schaumteppich.

Vor Ort waren auch Polizei und ein Rettungswagen. Die zwölf Binzer Brandschützer waren mit mehreren Fahrzeugen angerückt – und mit insgesamt 7000 Liter Wasser an Bord. Auch die Bergener Feuerwehr eilte mit sechs Brandschützern und einem Tanklöschfahrzeug zur Hilfe herbei, das 2500 Liter Wasser mitführen kann.

Kein Hydrant in der Gartenanlage

„Bei solch einem Brand sind 5000 Liter schnell weg“, weiß der erfahrene Binzer Wehrführer. Da es in der Gartenanlage keinen Hydranten gibt, musste eine Löschwasserversorgung aufgebaut werden. Dies gestaltete sich schwierig, da es eine lange Wegestrecke bedeutete, weil der Hydrant in der Granitzer Straße in Richtung Jagdschloss angezapft werden musste. Die Schläuche mussten dann über die Landesstraße 29 und die Gleise der Kleinbahnstrecke gelegt werden.

Kleinbahn hatte 20 Minuten Verspätung

Zwei Züge der Rügenschen Bäderbahn „Rasender Roland“ hatten dadurch 20 Minuten Verspätung, informierte Thomas Schneider von der Geschäftsführung. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr habe gut geklappt. „Wir konnten uns gut einigen, dass in den Löschpausen die Schläuche auseinandergemacht wurden, damit die Züge weiterfahren konnten.“

Der Verkehr auf der Straße musste während des Feuerwehreinsatzes nicht gesperrt werden. Er konnte über die auf der Fahrbahn aufgebrachten sogenannten Schlauchbrücken langsam weiterrollen. Sehr gut sei gewesen, dass einige Gartenfreunde die Tore aufgesperrt und die Feuerwehr in der Anlage eingewiesen hätten, so Hartlieb. Zudem hätten die Gartenfreunde die Einsatzkräfte sehr gut mit Getränken und Essen verpflegt. Aber es habe vor Ort auch etliche Gaffer gegeben, die bei den Arbeiten im Wege standen. Um 18.50 Uhr war der Einsatz zu Ende.

Wehr hatte seit Januar schon 82 Einsätze

Für die Binzer Feuerwehrmänner und -frauen war es bereits der 82. Einsatz in diesem Jahr. Durch das coronabedingte Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens im Frühjahr hatte Wehrführer Daniel Hartlieb noch gehofft, dass die Zahl der Alarmierungen in diesem Jahr vielleicht unter 100 bleiben könnte – im letzten Jahr waren es 130.

Darunter gab es auch eine Reihe von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen in Hotels und Ferienwohnungen im Ostseebad Binz und seinem Ortsteil Prora. Für jeden werde nach der gültigen Gebührensatzung der Gemeinde ein Kostenbescheid erstellt.

Neues Tanklöschfahrzeug im nächsten Jahr

Bei dieser Fülle der Einsätze zeige sich auch, wie wichtig es ist, eine gute und moderne Feuerwehrtechnik vorzuhalten, so Hartlieb. Dabei werde die Binzer Wehr gut von der Gemeinde unterstützt. Für das nächste Jahr ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges geplant.

„Unser Fahrzeug ist bereits 24 Jahre alt“, so Hartlieb, der sich mehr Zulauf in der Feuerwehr wünscht. Derzeit versehen 27 Frauen und Männer ihren aktiven Dienst in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Binz.

