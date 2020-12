Garz

Ein Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Burgwall“ in Garz hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Der Fall wurde am Donnerstagmorgen bekannt. Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen reagierte umgehend und ordnete für Kontaktpersonen Quarantäne an. Betroffen sind mehrere Lehrer und Schüler mehrerer Klassen.

Lehrer positiv getestet

Bei dem Lehrer wurde ein SARS-CoV-2-Test durchgeführt. „Das Ergebnis ist positiv und wurde dem Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen gemeldet“, teilte eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen am Vormittag mit. Das Gesundheitsamt stehe in enger Verbindung mit der Schulleitung, um alle Personen zu ermitteln, die Kontakt mit der infizierten Lehrkraft hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Vier Klassen und fünf weitere Lehrkräfte in Quarantäne

Für vier Klassen der Regionalen Schule ordnete das Gesundheitsamt sofort Quarantäne an. Nach Angaben von Schulleiterin Elke Laue handelt es sich dabei um Schüler der Klassenstufen 5 bis 7. „Sie müssen zehn Tage in Quarantäne bleiben“, informierte die Sprecherin des Landkreises. Es seien nur wenige Lehrer betroffen. Fünf weitere Lehrkräfte mussten neben dem Infizierten in Quarantäne. Ob weitere Maßnahmen notwendig sind, werden die weiteren Ermittlungen ergeben, so die Sprecherin des Kreises.

Nach Angaben der Mutter eines in Quarantäne befindlichen Kindes sollen am Freitag von einem mobilen Team Abstriche von allen Kindern genommen werden, die Anzeichen einer Erkrankung aufweisen.

