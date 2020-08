Garz

Diesem Termin fiebern die Garzer entgegen: Am 12. September spielt ihr FSV gegen die 2. Mannschaft von Blau-Weiß Baabe. Und diese Partie ist mehr als ein Saisonauftakt. Bei Anpfiff ist die Herren-Mannschaft des 1947 gegründeten Vereins zurück auf dem grünen Rasen. Im Herbst 2019 hatte der Verein das Team nach Querelen aus dem Spielbetrieb der Landesklasse zurückgezogen. Damit ist nun der Neustart ganz unten verbunden: Kreisliga Staffel II.

In Sachen Fußball hat Bürgermeister Sebastian Koesling eine neue Euphorie in der Stadt ausgemacht. „An Posts auf der Facebook-Seite des Vereins wird sehr rege Anteil genommen“, weiß das Stadtoberhaupt, das seit diesem Frühjahr auch Mitglied des neuen Vereinsvorstandes ist. Für Euphorie haben in diesem Zusammenhang auch die Erfolge der Truppe um den zurückgekehrten Trainer Ansgar Abraham in den Testspielen gesorgt, die allesamt auswärts ausgetragen wurden. Zuletzt besiegten die Garzer Herren den SV Steinhagen mit 3:1.

Die erste Mannschaft scheint für den Saisonstart also gerüstet – der Platz an der Thälmannstraße wird es auch sein. „Dort treffen wir uns an diesem Sonnabend zum Arbeitseinsatz“, blickt Koesling voraus. Ab 9 Uhr soll der Platz markiert und die gesamte Anlage auf Vordermann gebracht werden.

„Rettet den Platz 2.0“

Schon am vergangenen Sonnabend hatten sich die Garzer um ihren Platz gekümmert. Unter dem Motto „Rettet den Platz 2.0“ stand das erstmalige Treffen der Kinder des Fußballvereines und der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Groß Schoritz unter Schirmherrschaft der Stadt. „Seitdem ich Bürgermeister bin, hatte ich immer den Gedanken, mal eine gemeinsame Aktion durchzuführen, um die gute und vorbildliche Jugendarbeit der Organisationen zu vernetzen“, sagt Koesling und ergänzt: „Durch die anstehenden Saisonstarts aller Mannschaften des FSV und durch die Tatsache, dass der Rasen auf dem Sportplatz durch den trockenen Sommer ordentlich gelitten hat, war jetzt der ideale Zeitpunkt dafür.“

Es wurde ein vergnüglicher Nachmittag mit über 30 Kindern, die sich mit Fußballspielen, Strahlrohrzielschießen und mit einem Wasserwerfer die Zeit vertrieben. Dafür hatte die Baltic Agrar einen Wassertransportanhänger mit 18 000 Liter Fassungsvermögen bereitgestellt. Und das gemeinsame Treffen der Kinder soll keine Eintagsfliege bleiben. Für einen „Gegenbesuch“ bietet sich das Jubiläum „25 Jahre Jugendfeuerwehr Groß Schoritz“ im Oktober dieses Jahres an.

Feier auf dem Rathaus-Balkon?

In die neue Saison starten die Garzer Fußballer – von der Jugend bis zu den Herren – übrigens nicht nur auf einem gut gewässerten und vorbereiteten Platz. „Für den Spielbetrieb haben wir nicht nur ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet, sondern auch neue Ordner zur Verfügung“, vermag Koesling zu informieren.

Er hat sich übrigens von der Euphorie rund um den Neustart des Herren-Teams anstecken lassen. In diesem Zusammenhang blickt er auf das Saisonende. „Wenn das Team den Aufstieg in die Kreisoberliga schafft, stelle ich den Rathaus-Balkon für die Feier zur Verfügung. Was die Bayern können, können wir in Garz schon lange“, sagt Koesling.

Von Chris Herold