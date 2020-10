In Garz, Rügens ältester Stadt sind in den vergangenen 14 Monaten etwa 900 000 Euro in den Ausbau der Trasse gesteckt worden. Die Jahnstraße wurde auf einer Länge von 476 Metern samt Wendeschleife in Betonpflaster ausgebaut. Zudem sollen die Zugfahrten zu den einzelnen Grundstücken befestigt worden sein.