Garz

Nachdem Ende der vergangenen Woche ein Lehrer der Regionalen Schule mit Grundschule „Am Burgwall“ in Garz auf Rügen positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ist nun auch bei acht Schülerinnen und Schülern der Bildungseinrichtung das Virus festgestellt worden.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen lässt deshalb am Dienstag ein temporäres Abstrichzentrum an der Schule einrichten, wie Landkreis-Sprecherin Stefanie Skock auf Nachfrage mitteilt. „Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass an der Schule eng mit den Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet wird. Deshalb werden am Dienstag alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die sich derzeit in Quarantäne befinden, auf das Coronavirus getestet. Zusätzlich bieten wir an, dass auch bei Familienangehörigen Abstriche genommen werden“, berichtet Stefanie Skock.

Fünf Klassen und sieben Mitarbeiter als Kontaktpersonen in Quarantäne

Nachdem am Donnerstagmorgen bekannt geworden ist, dass der Lehrer mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert ist, ist für vier Klassen der Regionalen Schule – für eine fünfte, zwei sechste und eine siebte Klasse – durch das Gesundheitsamt des Landkreises sofort Quarantäne angeordnet worden. Mittlerweile befindet sich eine weitere fünfte Klasse in Quarantäne.

Auch sieben Mitarbeiter der Schule, hauptsächlich Lehrkräfte, seien als Kontaktpersonen ermittelt worden, informiert die Pressesprecherin des Landkreises. Auch sie würden sich in Quarantäne befinden und am Dienstag auf das Virus getestet werden.

Ergebnisse werden spätestens am Donnerstag erwartet

Generell sei es nicht üblich, so Stefanie Skock, alle Kontaktpersonen von Infizierten zu testen. „Weil aber an dieser Schule nun schon mehr Fälle als normal aufgetreten sind, wird am Dienstag das Abstrichzentrum eingerichtet“, erklärt sie. Am Vormittag wird das Testteam beginnen. „Wir rechnen damit, dass die Testungen bis in die Nachmittagstunden hinein andauern und uns erst am Donnerstag alle Ergebnisse vorliegen werden“, informiert Stefanie Skock.

Sechs weitere Klassen werden im Distanzunterricht beschult

Unterrichtet werden aber nicht nur die fünf in Quarantäne befindlichen Klassen im Distanzunterricht, sondern auch sechs weitere Klassen aus den höheren Klassenstufen. Diese Schülerinnen und Schüler stünden allerdings nicht unter Quarantäne, wie die Schule den Eltern ihrer Schützlinge mitteilt. „Dass diese Klassen im Distanzunterricht beschult werden, hängt sicher mit der Zahl der Lehrkräfte zusammen, die sich in Quarantäne befinden“, meint Stefanie Skock. In der Schule selbst ist am Montagnachmittag telefonisch niemand mehr erreichbar gewesen.

Von Anja Krüger