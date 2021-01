Garz

Rügens älteste Stadt verliert ein Denkmal, „aber auch einen Schandfleck“, wie es Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU) sieht. Ausgerechnet neben dem Rathaus in der Lindenstraße hatte das verfallende Haus Nr. 4 über Jahrzehnte die Blicke auf sich gezogen. Nun wurde die alte Löwen-Apotheke abgerissen. An die Stelle des 1765 erbauten Hauses tritt ein Neubau mit Eigentumswohnungen.

Investor ist der ursprünglich aus Nördlingen stammende Joachim Loder, der heute die Berliner Gesellschaft Ursus-Immobilien führt. Das Unternehmen habe sich laut Internetauftritt „auf die Immobilienentwicklung, die Vermittlung und die Betreuung von Objekten auf der Ostsee-Insel Rügen spezialisiert“. Oder möchte das noch tun.

Anzeige

Vorerst erwarb Loder neben der alten Apotheke auch das Haus Nr. 2 sowie „in anderer Konstellation“ das Haus Nr. 3. Während für die Nummern 2 und 4 Baugenehmigungen vorliegen, soll es in Nr. 3 keine Veränderungen geben, weiß Zahnarzt Norbert Stotten, der dort seine Praxis betreibt.

Bild vom Abriss der 1765 erbauten alten Apotheke Quelle: Sabine Eisenknappl

Anders als bei einem weiteren – gemeinsam mit dem Betreiber des Golfplatzes in Karnitz und ebenfalls im Gebiet der Gemeinde Garz betriebenen – Projekt, sollen in Garz keine Ferienwohnungen entstehen. Seine beiden Objekte bewirbt Loder als „Alterswohnsitz zur Vermietung oder Eigennutzung“ oder auch als „Kapitalanlage für behindertengerechtes Wohnen auf der Sonneninsel Rügen“.

„Meine eigene Mutter lebt in einem Heim“, sagt Loder. Daher wolle er bei seinen beiden Neubauten möglichst viele nachhaltige Aspekte berücksichtigen. „Die Objekte sollen altengerecht und bezahlbar, zukunftsfähig und umweltgerecht sein.“ Wegen der hohen Kosten hat er sich allerdings gegen den Einbau eines Aufzugs entschieden. „Im Bedarfsfall würden wir einen Treppenlift erstellen.“

Schwamm in den Wänden nahm den Mauern die Kraft

„Als Beitrag gegen die globale Erwärmung“ wird eine innovative Luft-Wärmepumpe verbaut, die ohne fossile Brennstoffe auskommt und so „nicht nur CO2, sondern auch bares Geld bei den Heizkosten spart“. In der Lindenstraße 4 sollen acht Appartements auf etwa 500 Quadratmetern, in der Nr. 2 zehn Wohneinheiten auf 720 Quadratmetern entstehen. Gartennutzung und Pkw-Stellplätze inklusive. Sobald eine gütliche Einigung mit den dort noch lebenden Mietern gefunden wurde, beginnt auch dort der Abriss.

Baugenehmigungen liegen seit April vergangenen Jahres vor, wurden allerdings erst im zweiten Anlauf erteilt, weil Loder ursprünglich den Bau eines zusätzlichen Stockwerks beantragt hatte, so Koesling. „Damit wäre das Haus höher gewesen als das Rathaus.“

Von der 1765 erbauten Apotheke blieb nur noch der Keller übrig. Quelle: Uwe Driest

Der Abriss der alten Apotheke traf manchen älteren Einwohner der Stadt oder ehrenamtlichen Denkmalschützer schmerzlich. Im Inneren des alten Hauses fanden sich zum zum Teil noch Lehmwände und eine ehemals schöne Apothekenausstattung. „Zuletzt war das Gebäude leider hochgradig verschwammt und die Wände hatten keine Kraft mehr“, sagt Markus Sommer-Scheffler, beim Landkreis für den Denkmalschutz zuständig.

Ehemalige Bewohnerin lebt heute in Pflegeheim

Weil das Podest vor dem nun planierten Grundstück der Stadt gehört, soll das Grundstück künftig über die Heidestraße erreichbar sein. Das hatte Koeslings Vater in seiner Amtszeit als Bürgermeister einst für einen Anbau an das Rathaus geplant, der durch die Ämterfusion überflüssig wurde.

Das Haus war bereits seit Anfang der 80er -Jahre wegen Baufälligkeit polizeilich gesperrt. Die Apotheke war bis zur Wende in die gegenüberliegende Schule ausgelagert worden. In einem Anbau auf dem Grundstück hatte zuletzt Rita Rempel „unter menschenunwürdigen Umständen“ gewohnt, wissen Anwohner.

Eine Apotheke mit Geschichte Die Garzer Apotheke könnte die älteste Apotheke auf Rügen sein und wurde womöglich bereits vor dem großen Brand vom 9. Mai 1765 gegründet, dem mehr als 50 Häuser zum Opfer fielen. In das ein Jahr zuvor errichtete Haus in der Lindenstraße 4 zog sie am 4. November 1766 ein. 1924 erwarb der Apotheker Curt Rempel die Apotheke, die 1954 verstaatlicht wurde. Bereits 1982 wurde der Betrieb in der Lindenstraße aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes unmöglich. In der alten Schule wurde ein Provisorium eingerichtet, das zehn Jahre andauerte. Nach der Wende verkaufte die Treuhandanstalt sie an die Apothekerin Isolde Fiß. Als Rückübertragungsansprüche geltend gemacht wurden, wurde in der Wendorfer Straße 9 ein neues Apothekengebäude errichtet. Der Traditionsname „Löwen-Apotheke“ blieb bis heute erhalten. Im vergangenen Jahr übergab Isolde Fiß das Geschäft an Ernst Dalchow aus Greifswald.

Die war offenbar eine Nachfahrin des Apothekers Curt Rempel, der das Haus 1924 erworben hatte und seine Apotheke betrieb, bis sie 1954 verstaatlicht wurde. Nach der Wende wurde das Anwesen rückübertragen. Rita Rempel soll früher als Schneiderin in einem Berliner Theaterbetrieb gearbeitet und bis zuletzt Hoffnungen auf einen Mäzen gehegt haben, der in ihrem Haus einen Betrieb unterstützen würde. Sie soll vor dem Verkauf der Immobilie an Joachim Loder durch eine gerichtlich bestellte Betreuerin in einem Pflegeheim untergebracht worden sein.

Loder verspricht sich von seiner Investition abseits der Bäderküste eine bezahlbare Alternative auch für Beschäftigte der dortigen Unternehmen. Ein Förderprogramm für Mitarbeiterwohnungen subventioniere zwar mit 500 Euro je Quadratmeter, aber nur, wenn der Quadratmeterpreis unter 3000 Euro liege, was weder in Berlin noch in Binz der Fall sei. „Das läuft meines Erachtens ins Leere.“

Lesen Sie auch:

Gleichwohl hätten viele Unternehmer Probleme, Fachkräfte zu finden und die könnten eine Wohnung in Garz für ihr Personal anmieten. Die weitere Anfahrt zu ihrem Arbeitsplatz in Binz, Sellin, Baabe oder Göhren werden vor diesem Hintergrund zur Normalität werden. „Die Leute müssen sich schon mal ein wenig umgewöhnen“, findet Loder.

Der Ginkgo-Baum auf dem künftigen Parkplatz neben dem Rathaus soll erhalten bleiben. Quelle: Uwe Driest

Nach einem Artikel im Stadtmagazin hätten aber auch einheimische Bürger Interesse angemeldet, die eine Bleibe für ihre Eltern suchen oder einen Hof aufgeben wollen. Baubeginn soll in Februar oder März sein. Den alten Ginkgo-Baum auf dem leeren Grundstück will Loder „auf jeden Fall erhalten“.

Mehr zum Autor

Von Uwe Driest