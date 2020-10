Garz

Die älteste Stadt Rügens ist vom kommenden Wochenende an der Schauplatz einer neuen Ausstellung. Im Ernst-Moritz-Arndt-Museum sind von Sonnabend an Werke aus der Schenkung des Rügener Malers Günter Riechert an die museale Einrichtung am Burgwall zu sehen.

Bereits 2017 hatte Riechert, geboren 1929 in Silmenitz, dem Museum das Ölgemälde „Landschaft um Garz“ übergeben. Nun folgte eine umfangreiche Schenkung mit weiteren Ölgemälden, Aquarellen, Grafiken und Skizzenbüchern aus den verschiedenen Schaffensjahren. Eine Auswahl der Werke wird in der Sonderausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Freischaffend seit 1990

Zeit seines Lebens hat Günter Riechert mit Farben zu tun: Als handwerklicher Malerlehrling in Garz in den Jahren von 1943 bis 1946 radelte er tagtäglich am Ernst-Moritz-Arndt-Museum vorbei, dann schulte er zum künstlerischen Theater- und Bühnenmaler um, später absolvierte er die Spezialschule für Malerei und Grafik in Rostock. Seit 1990 ist er als freischaffender Künstler in Putbus tätig.

Riechert malt die ihn umgebende, vertraute Welt mit weitschweifendem Blick entlang der Meeresküste, mit mächtigem Tiefensog in laubumwölkten Baumalleen, aber auch nah fokussiert auf die Dinge im heimischen Garten. Er thematisiert die idyllische Natur und die typische Dorflandschaft – mit all ihren Veränderungen – und hält dabei eindrücklich den Wandel der Jahreszeiten fest.

Öffnungszeiten

Da aktuell keine Vernissage im klassischen Sinne möglich ist, hält das Museum am Eröffnungstag von 10 bis 16 Uhr seine Türen unter Beachtung der coronabedingten Präventionsmaßnahmen für Besucher geöffnet.

Anschließend ist das Museum in der letzten Oktoberwoche von Dienstag bis Freitag jeweils in der Zeit 10 bis 16 Uhr, ab November von Montag bis Freitag von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

Zudem ist auch weiterhin die aktuelle Dauerausstellung „Träume der Kindheit – Arndts Märchendichtung und Menschenbildung“ zu besichtigen.

Von OZ