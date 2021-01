Garz

In Rügens ältester Stadt wird das öffentliche Leben über den 10. Januar hinaus ein eingeschränktes bleiben. Darüber informierte am Montag der Garzer Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU): „Wir verlängern die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis zum 31. Januar. Also bleiben beispielsweise die Turnhalle für den Freizeitsport und das Ernst-Moritz-Arndt-Museum am Burgwall weiter geschlossen.“

Aber das Stadtoberhaupt hat auch gute Nachrichten im Köcher zum Beginn des neuen Jahres. „In das konnten

Sebastian Koesling, Bürgermeister der Stadt Garz Quelle: Matthes Trettin

wir mit einem genehmigungsfreien, weil ausgeglichenen, Haushalt starten. Deshalb können unabhängig von der Corona-Lage erste Investitionen getätigt werden“, macht Koesling in diesem Zusammenhang deutlich. Ein Ziel der Kommune sei es in diesem Jahr, den Stadtbauhof mit neuen Fahrzeugen zu stärken. „Damit können wir jetzt beginnen.“

Multicar für 150 000

Laut Haushalt 2021, der Anfang Dezember 2020 mit 12 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme verabschiedet wurde, ist es unter anderem vorgesehen, einen Multicar für 150 000 Euro sowie einen Transporter für 20 000 Euro anzuschaffen – damit das etwa 66 Quadratkilometer umfassende Stadtgebiet noch besser in Schuss gehalten werden könne, so Koesling.

Der blickt bei dieser Gelegenheit noch kurz auf das Jahresende zurück. So sei es in der Stadt und ihren Ortsteilen zu Weihnachten und Silvester weitgehend ruhig geblieben. „Die erstmalige Aktion mit den Weihnachtsbäumen in den Hauptstraßen kam bei unseren Bürgerinnen und Bürgern beziehungsweise Gästen sehr gut an. Sogar im Radio ist in der Adventszeit darüber berichtet worden“, blickt Koesling zurück. Er und Julian Klinkenberg, Kulturbeauftragter der Stadt, bitten die Bürger nun aber, die Bäume wieder abzuschmücken. „Damit nach dem 6. Januar die Stadtarbeiter diese abbauen und einsammeln können.“

Von Chris Herold