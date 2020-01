Garz

Viele Entscheidungen werden die Garzer in diesem Jahr sicherlich noch treffen, aber eines scheint schon zu Jahresbeginn festzustehen. Der diesjährige Weihnachtsmarkt wird nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder am Burgwall zu erleben sein. „Davon gehe ich jedenfalls aus. Und es wird wieder ein Markt werden mit vielen Überraschungen für die kleinen und großen Besucher“, sagt Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU).

Er kann sich noch gut ans Geschehen von Mitte Dezember erinnern: „Obwohl es zeitweise regnete, strömten die Garzer und viele Gäste zum Markt. Höhepunkt des Andrangs war der Samstagabend mit etwa 700 Besuchern auf dem Areal.“ Deshalb sei er im Namen der Stadt „sehr froh und dankbar, dass wir mit der Lebenshilfe einen neuen Partner für diese Veranstaltung gewinnen konnten“. Und als Bürgermeister sei er stolz, „dass wir in Garz so viele ehrenamtliche Helfer haben, die seit Monaten den Markt geplant, Kostüme angefertigt und beim Aufbau geholfen haben“.

In der Tat waren die zahlreichen Märchenfiguren eine Besonderheit dieses Weihnachtsmarktes. So suchte am letzten Markttag die Schneekönigin mit Kindern im Burgwall den Weihnachtsmann und trafen dabei auch auf Hänsel und Gretel, das Rotkäppchen und andere Märchenfiguren.

Von Chris Herold