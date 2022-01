Binz

Sebastian Läufer sitzt an einem Tisch seines Restaurants Weltenbummler in Binz und schaut auf die Website der Dehoga MV. „60 000 Arbeitsplätze in Gefahr. Ofen aus“, ist dort zu lesen. „Bisschen positiveres Bild könnte man schon zeichnen“, meint er. „Das wirkt ja nicht sehr attraktiv.“

Auch er hat unter Einbußen der Corona-Pandemie gelitten. „Gerade die Zeit der Schließung war bitter“, sagt er. „Auch in der Zeit zwischen November und Weihnachten hatten wir wenig Umsatz. Die Zahl der spontanen Gäste war halt gleich null.“ Die vierzehn Mitarbeiter hat er weiter angestellt, ohne Kurzarbeit. Möglich nur dank langfristigen Sparens in den vergangenen Jahren. „Und die Mitarbeiter müssen auch mal jetzt Urlaub nehmen. Hilft nix.“

Bombensommer macht einiges wett

Trotzdem will er nicht den Kopf in den Sand stecken. „Wir hatten einen Bombensommer“, sagt er. „Da haben wir einiges wettmachen können.“ Die Stimmung in der Branche sei seiner Meinung nach besser als in den vergangenen Jahren. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch einmal eine komplette Schließung kommt“, sagt der 45-Jährige.

„Die Regelung, dass Geboosterte sich nicht mehr testen lassen müssen, hat einiges erleichtert. Die Akzeptanz ist sehr hoch, es sind die allerwenigsten Gäste, die damit ein Problem haben.“ Ein bisschen Normalität sei eingekehrt. Für Läufer ist der Mangel an Arbeitskräften ebenfalls eines der Themen der Branche. „Es geht so weit, dass Restaurants sich untereinander Mitarbeiter in Kurzarbeit abwerben“, sagt er. „Das ist natürlich Mist.“

Arbeit in der Gastro kann Traumjob sein

Aber die Branche leide oftmals auch an einem schlechten Image. „Ich halte nichts vom Jammern. Die Arbeit in der Gastronomie ist viel besser als manchmal dargestellt wird. Man lernt nirgendwo so viele interessante Leute kennen. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind enorm“, hat er beobachtet. „Und so schlecht verdient man auch nicht mehr. Natürlich kann ich da nicht für alle sprechen. Aber mit Trinkgeld kann man schon auf ein Gehalt von über 1800 Euro netto kommen.“

Wie bekommt man die Branche ins Licht?

Er könne sich verschiedene Maßnahmen vorstellen, um die Situation der Gastronomie zu verbessern. „Der Beruf braucht ein besseres Image“, sagt er. „Dazu kommen die Rundumbedingungen, die in einer Tourismusregion wie Rügen einfach vorhanden sein müssen. Die Kinderbetreuung, die Abfahrtzeiten des ÖPNV und vor allem die Wohnungen für Mitarbeiter. Dazu das Umfeld. Was gibt es denn für junge Leute in Binz oder Prora?“

Und noch etwas brauche es dringend. „Ich denke, es wäre wirklich sinnvoll, die Mehrwertsteuer auf 7 Prozent zu lassen und die nicht wie geplant wieder auf 19 Prozent zu erhöhen. Das wäre für die Gastronomen ein Schock.“

