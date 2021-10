Rügen

Die Nachricht, dass ab dem nächsten Jahr Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee nur noch als Beifang gefischt werden dürfen, schockt nicht nur Rügens Fischer, sondern auch Eric Krause vom „Blockhaus Glückswinkel“ aus Sellin. „Wenn das so kommt, ist das eine Katastrophe. Nicht nur für die Fischer, sondern für das ganze Gewerbe, die Zulieferer, Verarbeiter und Fischbudenbetreiber.“ In einem Restaurant könne man prinzipiell zwar noch etwas umschwenken, aber er sei auf den Fisch angewiesen. „Unser Hauptgeschäft sind Hering, Dorsch und Flunder. Was soll ich dann verkaufen? Zuckerwatte?“, so der Koch und Gastronom spitz.

„Soll ich jetzt Zuckerwatte verkaufen?“

Der Hering sei seit Jahrhunderten der Brotfisch hier. Und ein wahrer Alleskönner. Von gebraten über sauer eingelegt bis in Aspik – es gäbe dutzende Variationen von nur einem Fisch, schwärmt Krause. „Wenn er uns weggenommen wird, haben wir alle ein Problem. Wir wollen regional kaufen und das wird uns nun verwehrt.“ Importware und damit auch lange Transportwege widerstreben ihm. Bisher hat er je nach Saison fangfrischen Hering, Hornfisch, Flunder oder Dorsch von Fischer Thomas Koldevitz aus Gager bekommen. „Jetzt traue mich gar nicht mehr, da anzurufen“, so Krause. Die diesjährige Saison sei für das Selbstbedienungsrestaurant nahe der Selliner Seebrücke zwar Ende Oktober gelaufen, für die nächste sieht er allerdings schwarz.

Reglementierungen ja, Verbot nein

Dass der jahrelange Raubbau in den Meeren Folgen haben muss und Nachhaltigkeit wichtig ist, sei ihm klar. „Aber daran sind nicht unsere kleinen Fischer schuld, sondern die großen“, so Krause. Reglementierungen seien okay, weil der Fisch geschützt werden müsse, aber ein komplettes Verbot sei der falsche Weg. Es sei Aufgabe der Politik, eine Lösung zu finden. Der 34-Jährige formuliert es drastisch: „Stirbt der traditionelle Beruf des Küstenfischers aus, weil er seiner Lebensgrundlage beraubt wird, so wird die an sich schon durch Corona, steigende Preise und Nachwuchsproblemen geplagte klassische kleine Gastronomie als nächste gehen. Wir leben nun mal alle vom Tourismus. Deshalb sind wir auch verpflichtet, etwas gegen das Verbot und das Fischereisterben zu tun.“

„Hering satt“ ist eine Frechheit

Der Hering dürfe nicht als Billigprodukt über den Tisch gehen. Die Werbung mancher Gastronomen aus der Vergangenheit mit „Hering satt“ sei eine Frechheit. Da blute ihm das Herz. Die Wertschätzung dieses lokalen Produktes und seiner Verarbeitung sei wichtig. „Das muss auch eine Mark mehr kosten.“ Getreu seinem Motto „Tradition schlägt jeden Trend“ liebt er es, sein Handwerk zu pflegen und ist stolz darauf. Im „Glückswinkel“ werden die Heringe in verschiedenen Varianten mariniert und eingelegt und auch der Backfisch, die Fischbouletten und Bratheringe sind hausgemacht. Die Selliner sind mit ihrer beliebten Fischbrötchen-Schmiede beim inselweiten Wettbewerb zum Abschluss der Rügener Fischtage vor zwei Jahren zum Drittplatzierten gekürt worden.

Eric Krause wünscht sich, dass Gastronomen wie Kunden mehr auf Qualität statt auf Quantität setzten, kleine anstatt große Speisekarten angeboten werden und es mehr Esskultur gibt. „Immer alles schnell, viel und billig, das muss endlich raus aus den Köpfen“, so Krause. Ebenso, dass immer alles zur Verfügung stehen muss. „Wenn keine Dorsch- oder Flunderzeit ist, dann gibt es eben keinen Dorsch und keine Flundern, das müssen die Leute wissen und verstehen.“

Hering ist Bioprodukt und regionales Kulturgut

In die gleiche Kerbe haut auch Rügens Tourismuschef Knut Schäfer: „Nur veredelter Hering wie Matjes oder Bismarck gibt es das ganze Jahr über. Wenn ich Qualität bieten und authentisch sein will, dann geht das nur saisonal, das müssen alle verinnerlichen.“ Das Naturprodukt Fisch werde bisher noch nicht preislich und imagetechnisch so bewertet, wie es sein müsste. Das mag beim Hering vielleicht in der Vergangenheit daran gelegen haben, weil er ein Schwarmfisch ist. „Es muss ein Umdenken stattfinden. Bio-Schwein und Bio-Rind dürfen etwas kosten, aber Bio-Hering nicht?“, so Schäfer. „Auch wir als Einheimische müssen uns bewusst machen, dass er ein Bioprodukt und ein regionales Kulturgut ist, das in heimischen Gefilden gefangen wird.“

Regionale Wirtschaftskreisläufe fördern

Regionale Wirtschaftskreisläufe müssen weiter gefördert werden. „Das machen bisher nur die wenigsten, 80 Prozent der Gastronomen und Hotels nehmen Nordseehering und TK-Ware aus dem Großhandel, da fängt es schon an“, weiß Schäfer. „Die Fischer können aber nicht alle auch noch Betriebswirte oder Marketingexperten sein. Viele wollen einfach nur fischen. Wenn ihre Kutter Reifen hätten, hätten sie sicher schon in Schwerin gestanden.“

„Die Situation bringt uns zur Verzweiflung. Wir planen gerade eine Runde, bei der unsere Fischer und Wissenschaftler zusammengebracht werden, um sich mit den Gründen und Ursachen, Möglichkeiten und Perspektiven auseinanderzusetzen“, kündigt Cathrin Münster, Leiterin des Amtes für das Biosphärenreservat Südost-Rügen, an. Die kleine Küstenfischerei der Region dürfe auf keinen Fall aufgegeben werden. Sie zu unterstützen und zu fördern, sei das Ziel in der Biosphäre. Dabei sei es wichtig, die regionale Vermarktung weiter voranzubringen. Es gebe bereits gute Beispiele mit Partnerinitiativen, wo dies gut funktioniere. Bei den Fischertagen würden zudem Gastronomen an das Thema herangeführt, ihre Speisekarten regional auszurichten.

Fischer müssen mehr als bisher von Fängen haben

Die Fischer hätten keine Absatzprobleme, vielmehr gehe es darum, dass sie mehr als bisher von ihren Fängen haben. „Ihr regionales Handwerk wertzuschätzen und dies auch über den Preis zu würdigen, ist eine Sache von uns allen“, sagt auch Cathrin Münster. Dann funktioniere es auch, dass die Fischer mit wenig Fisch trotzdem gut davon leben können.

Von Gerit Herold