Geblendet: Radfahrer stürzt auf Rügen

Gleich mehrere Radfahrer sind auf der Insel Rügen gestürzt und zogen sich dabei Verletzungen zu. Die Unfälle ereigneten sich bei Augustenhof und in Bergen.

Ein erschrockener Hund war der Auslöser für einen Sturz von zwei Fahrradfahrern am Sonntag in der Ringstraße in Bergen. Quelle: Stefan Tretropp