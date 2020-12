Stralsund

Im Helios-Hanseklinikum in Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) sind in der Woche vom 30. November. bis 6. Dezember 14 Kinder geboren worden, darunter ein Zwillingspärchen. Sechs der von der Klinik gemeldeten Mütter kamen aus Stralsund. Das schwerste der gemeldeten Babys wog 4250 Gramm und das leichteste Baby 1655 Gramm.

Sechs Geburten an einem Tag

Am letzten Novembertag kamen sechs Kinder zur Welt. Der Montag war damit der geburtenreichste Tag der vergangenen Woche. Zu den Babys, die am 30. November im Stralsunder Kreißsaal auf die Welt kamen, gehörte Elias Gröber. Der Junge wog bei seiner Geburt um 14 Uhr 3660 Gramm (g) und maß 51 Zentimeter (cm). Elias ist in Stralsund zu Hause.

Den Geburtenreigen im vorletzten Monat des Jahres beschloss am 30. November um 22.48 Uhr Ludwig Meyer. Der kleine Ludwig brachte ein Gewicht von 2835 g auf die Waage und war 47 cm groß. Der Junge wächst in Rambin auf der Insel Rügen auf.

Neue Erdenbürger für Stralsund

Das erste Kind des neuen Monats stellte sich am 2. Dezember um 13.28 Uhr ein. Mahmed Bashir Guuled war 2880 g schwer und 47 cm groß. Der Junge ist in Stralsund zu Hause.

Arijan Noori wurde am 3. Dezember im Stralsunder Kreißsaal auf Erden begrüßt. Um 3.55 Uhr war sie mit einem Gewicht von 1655 g und einer Größe von 41,5 cm da. Das Mädchen ist in Stralsund daheim.

Die kleine Stralsunderin Ella Aurora Stroede darf ihren Geburtstag künftig am 4. Dezember feiern. Das Mädchen wurde um 19.19 Uhr geboren (3225 g, 52 cm).

Für Emil Johann Ziemer war es am 5. Dezember um 9.54 Uhr soweit. Der Junge wog 4250 g und maß 57 cm. Er wächst in Stralsund auf.

Otto Gürth kam am 5. Dezember um 17.31 Uhr mit einem Gewicht von 3930 g und einer Größe von 53 cm zur Welt. Daheim ist der Junge in Stralsund.

Mit dem Kinderwagen durch Neu Lassentin

In Neu Lassentin, einem Ortsteil der Gemeinde Neu Bartelshagen bei Stralsund, freute man sich über die Geburt von Annabell Marie Strasser. Das Mädchen wurde bereits am 18. November um 6.47 Uhr in Stralsund geboren (3305 g, 50 cm) und am Montag von der Klinik nachgemeldet.

Allen frischgebackenen Eltern, auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht genannt werden sollte, unseren herzlichen Glückwunsch!

Von Detlef Lübcke