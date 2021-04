Bergen

Von „Trauerspiel“ bis „Katastrophe“ reichten die Reaktionen auf die Nachricht von der zumindest vorübergehenden Schließung der Geburtsstation im Inselkrankenhaus. Das Thema ging auf der Facebook-Seite der OZ Rügen gestern viral. „Ich fand die Geburtenstation das Beste an der ganzen Klinik, das ist echt traurig und die Schwestern und Hebammen waren große Klasse“, schrieb Stephanie Domröse und eine andere Mutter meint: „Oh Mann, das ist bitter! Meine Kinder sind alle in Bergen geboren.“

„Wir laufen da sehenden Auges in eine Katastrophe“, glaubt Kevin Zenker. „Fachkräfte-Mangel ist seit Jahren ein Thema und stets wird nur beschwichtigt, weggelächelt, von Balkonen applaudiert. Gleichzeitig wird mit großer Verwunderung ein Wegzug der Jugend von der Insel festgestellt bei ausbleibendem Nachzug aus anderen Teilen Deutschlands.“

Weg zu weit: Geburt im Krankenwagen

„Willkommen auf der größten Insel Deutschlands. Wo sie ist? Ganz ganz weit ab vom Schuss – in fast jeglicher Hinsicht“, findet Mandy Münnemann und Ramona Prasse rät: „In einem Land, vor unserer Zeit, gab es ... Erzählt es euren Kindern. Unfassbar, was in diesem Land passiert.“ Auch Claudia Martha bedauert die Schließung und betont, dass sie bei der Geburt ihres Kindes den Weg nach Stralsund „gar nicht mehr geschafft hätte“.

Auf den Punkt bringt es Birka Deutschländer. „Das Schlimme daran: Es werden somit keine Rüganer mehr geboren.“ Andere Kommentatoren verweisen auf die großen Entfernungen zwischen Hiddensee, Wittow und Mönchgut bis zur Klinik in Stralsund. Annett Dietzel sieht vor dem geistigen Auge schon die Schlagzeile: „Ich kam im Krankenwagen zur Welt.“

Schließung angeblich nur vorübergehend

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Sana-Krankenhaus die Geburtshilfe ab dem 17. Mai abmelden will. „Anhaltender Hebammenmangel und Fluktuation im Ärzte-Team“, hätten das Krankenhaus zu der Maßnahme gezwungen, teilte Sprecherin Doreen Ohlhoff mit. Zu den Gründen für die Abwanderung wollte sie sich nicht äußern. Die Klinik betont zugleich, dass „das operative gynäkologische Leistungsangebot, inklusive geplanter Entbindungen per Kaiserschnitt, uneingeschränkt weiter erhalten bleibt“.

Auch stünde die Kinderklinik rund um die Uhr für die Betreuung von Neugeborenen und Kleinkindern zur Verfügung. Zudem solle die Maßnahme nur vorübergehend gelten. „Wann eine Wiederaufnahme der umfassenden Leistungsangebote in der Geburtshilfe möglich sein wird, lässt sich aus der heutigen Situation leider nicht vorhersagen“, räumt Silke Ritschel, Geschäftsführerin des Sana-Krankenhauses, ein.

Künftig nur acht Einrichtungen der Geburtshilfe im Land?

Dass die vorübergehende Einstellung zum Dauerzustand werden könnte, befürchtet die Rügener Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke). Sie erwarte sowohl von der Sana AG als auch von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) „sofortige Maßnahmen zur Schließung der Personallücke, die zur Entscheidung für die Einstellung der Geburtshilfe geführt hat.“

„Ich erwarte vom Minister die Schließung der Personallücke.“ Kerstin Kassner (MdB Linke) Quelle: Die Linke

Die Initiative für den Erhalt der Geburtenstation und Kinderklinik in Parchim weiß zu berichten, dass ein von der Enquête-Kommission „Zukunft der medizinischen Versorgung in MV“ angefordertes Gutachten die Zentralisierung der Geburtshilfe in MV auf acht Geburtszentren empfehle.

Für die Wiedereröffnung der Geburtsklinik auf der Insel will sich indes auch die CDU-Kreistagsfraktion einsetzen. Deren stellvertretende Vorsitzende, Julia Präkel, verweist auf den Landeskrankenhausplan, in dem das Sana-Krankenhaus mit der Fachabteilung „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ ausgewiesen sei. „Darauf müssen wir uns als Insulaner berufen. Die Wege auf Rügen sind weit. Wenn beispielsweise eine Frau aus Dranske in den Wehen liegt, müssen Ärzte und Helfer mit ihr jetzt schon 45 Kilometer bis zum Bergener Krankenhaus fahren.“

„Rügen“ soll in der Geburtsurkunde stehen

Dass die Station für immer schließen muss, glaubt Katja Bräunlich von der Hebammen-Praxis Rügen nicht. „Wir sind optimistisch, vielleicht schon in der zweiten Jahreshälfte eine gemeinsame Lösung mit dem Krankenhaus zu finden. Das ist eine gute Klinik mit tollen Voraussetzungen und einer 1:1-Betreuung.“

„Wir arbeiten an einem neuen Organisationsmodell.“ Katja Bräunlich, Hebammenpraxis Rügen Quelle: Uwe Driest

Allerdings bedeuteten die weniger als 300 Geburten im vergangenen Jahr einen Minusrekord. Sie und ihre Kolleginnen seien dabei, ein neues Modell nach Stralsunder Vorbild als Beleg-Klinik mit Freiberuflern zu erarbeiten. Es gelte nun, gegebenenfalls mit finanzieller Unterstützung neue Mitarbeiter zu finden. An der Lösungsfindung beteilige sich auch Bergens Bürgermeisterin.

„Wir müssen strukturelle Fragen mit dem Sana-Krankenhaus klären und Kräfte bündeln, damit auch künftig wieder ‚Rügen‘ in der Geburtsurkunde steht“, bestätigt Anja Ratzke. Die Gemeinden der Insel sollten künftig gemeinsam daran arbeiten, das Umfeld für Ärzte und junge Familien attraktiver zu machen. „So könnten wir die Saison nutzen, um auch unter Urlaubern auf die gute Lebensqualität der Insel hinzuweisen. Beispielsweise sind wir schon mal gut mit Kita-Plätzen ausgestattet.“

Von Uwe Driest