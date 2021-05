Bergen

Es ist amtlich: Seit Montag, 17. Mai, ist das Sana Krankenhaus in Bergen vom durchgehenden Versorgungsangebot der Geburtshilfe abgemeldet. Schwangere müssen, sofern es sich nicht um einen Kaiserschnitt oder anderen operativen Eingriff handelt, zur Entbindung nach Stralsund fahren. Damit wollen sich die Menschen auf Rügen nicht abfinden. Rund 80 Leute folgten am Montag der Einladung der Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner (Linke), die zu einer Protestdemonstration aufrief.

Mit Sprüchen wie „Geburtshilfe auf Rügen erhalten“ brachten die Teilnehmer ihren Kummer zum Ausdruck. Für eine Station, die rund um die Uhr besetzt sein muss, würde das Krankenhaus fünf Ärzte benötigen. Nur so könne eine vernünftige Versorgung stattfinden, meint der Landtagsabgeordnete Holger Kliewe (CDU). Seine Familie wurde auf Rügen geboren, „deshalb ist es mir eine Herzensangelegenheit, für die Geburtenstation zu kämpfen“, sagt er.

Erste Lösungsansätze

Viel Hoffnung wurde an diesem Nachmittag versprüht, dass dieses Thema mit dem 17. Mai nicht erledigt ist. Antje Kovac (38) nahm an der Demonstration teil. Drei Kinder hat sie in Bergen zur Welt gebracht. „Es tut mir leid, so etwas hören zu müssen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder zu den letzten waschechten Rüganern gehören“, sagt sie. Gleichzeitig hat sie Angst, dass das Aus der Geburtenstation erst der Anfang ist und mit der Zeit auch andere Bereiche schließen.

Antje Kovac (38) aus Bergen brachte ihre Kinder in Bergen zur Welt. Sie besuchte am Montag die Demonstration in Bergen. Quelle: Mathias Otto

Hoffnung konnte Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) geben. Sie hatte Ärzte aus ihrem Bekanntenkreis angesprochen. Auch andere Bergener hätten diesen Weg gewählt, um Ärzte nach Rügen zu locken.

Es würden sich bereits erste Lösungsansätze abzeichnen, wie sie sagt. Erste Gespräche zwischen Sana-Verantwortlichen und Ärzten habe es schon gegeben. Allerdings sei es auch schwer, neue Mitarbeiter für das Krankenhaus zu gewinnen, wenn gleichzeitig von einer Schließung der Station gesprochen wird.

Ergebnisse vor Pfingsten

Zuvor hatte sich Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) dazu geäußert. Hinter den Kulissen habe es bereits Gespräche gegeben, sagte er beim Spatenstich zum neuen Schwimmbad in Bergen. „Ich bin zuversichtlich, dass ich in der Woche vor Pfingsten Ergebnisse präsentieren kann.“

"Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken" Demo-Besucher schrieben Sprüche und aufmunternde Worte auf dieses Papier. Quelle: Mathias Otto

Der Protest auf dem Marktplatz richte sich auf keinen Fall gegen das Sana Krankenhaus oder die Mitarbeiter, „die immer einen guten Job gemacht haben“, betonte Kerstin Kassner. „Wir alle sind emotional mit diesem Krankenhaus verbunden.“ Sie werde weiter dafür kämpfen, dass wieder Kinder auf Rügen geboren werden.

Von Mathias Otto