Gefährlicher Trend: Immer mehr Unfälle durch betrunkene Radfahrer in MV

Rostock/Schwerin

Radfahrer (37) stürzt in Dorf Mecklenburg ( Nordwestmecklenburg) und verletzt sich, Atemalkoholwert: 3,13 Promille ... Auf der Gützkower Landstraße (Vorpommern-Greifswald) wird Radfahrer (39) mit 2,99 Promille durch Polizei gestoppt ... Im Grünhufer Bogen (Vorpommern-Rügen) ist ein 38-Jähriger mit 1,84 Promille unterwegs ... Nur drei der Meldungen in einer Woche in MV. Polizisten, Unfallforscher, Psychologen und ADAC-Experten warnen vor einer gefährlichen Entwicklung.

„Betrunkene Radfahrer sind kein Massenphänomen, aber ein Dauerthema“, sagt Axel Köppen, Pressesprecher der Polizei-Inspektion Wismar. Gleichzeitig räumt er, wie sein Ludwigsluster Kollege Klaus Wiechmann, eine hohe Dunkelziffer ein. Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, geht davon aus, dass bundesweit 98 Prozent derartiger Trunkenheitsfahrten unentdeckt bleiben.

ADAC : Beunruhigender Trend

Alkoholisierte Radfahrer verursachten in MV laut Schweriner Innenministerium 2018 immerhin 77 Unfälle mit Personenschaden. 2019 waren es bereits 105. Die Zahlen zeigen, „dass die bislang möglichen und getroffenen polizeilichen Überwachungsmaßnahmen zur Senkung von Alkoholunfällen bei Radfahrern allein nicht ausreichen“, sagt Innenminister Lorenz Caffier ( CDU).

„Dies ist ein sehr beunruhigender Trend“, erklärt Hans Pieper, Pressesprecher des ADAC Hansa. Zumal auch bundesweit die durch diese fahruntüchtigen Akteure verursachten Crashs – allein 2018 waren es 4236 – zunehmen, wie er betont.

Ausfallerscheinungen bei 1,1 Promille

Fatal: Erst ab einem Wert von 1,6 Promille darf man hierzulande definitiv nicht mehr aufs Rad. Sanktionen sind aber ab 0,3 Promille möglich, wenn der Betreffende beispielsweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Bei alkoholtypischen Ausfallerscheinungen riskiere der Radfahrer eine Strafanzeige mit einer Geldstrafe von mehreren hundert Euro und ein Fahrverbot, so Caffier.

Gericht wird tätig Alkoholisierten Radfahrern kann der Führerschein entzogen werden: Sind diese mit mehr als 1,6 Promille auf dem Rad unterwegs, begehen sie eine Straftat. Der betreffende Fahrer erhält laut ADAC vom Strafgericht, häufig in einem schriftlichen Verfahren, eine Geldstrafe – entsprechend Monatsnettogehalt häufig 30 Tagessätze. Die Höhe richtet sich nach dem Einzelfall. Zusätzlich meldet das Gericht das Urteil nach Flensburg, dort werden zwei Punkte eingetragen. Im Anschluss kanndie Verwaltungsbehörde tätig werden, die in der Regel eine MPU anordnet. Wird diese nicht bestanden, wird der Führerschein entzogen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der Führerschein jedoch laut der Juristen des Automobilclubs erhalten. Ist ein Fahrradfahrer in einen Unfall verwickelt und hat Alkohol getrunken (auch weniger als 1,6 Promille), kann er eine Teilschuld zugewiesen bekommen. Gleichzeitig ist es möglich, dass er durch die Versicherung in Regress genommen wird. Er muss also Teile des Schadens selbst zahlen.

Die 1,6-Promille-Grenze indes hält Brockmann für absurd. „Bereits bei 1,1 Promille kommt es bei den meisten Verkehrsteilnehmern zu erheblichen Ausfallerscheinungen“, sagt der Unfallforscher. Deshalb geht die Rechtsprechung von der absoluten Fahruntüchtigkeit bei Kraftfahrern ab 1,1 Promille aus und verfolgt Verstöße als Straftaten.

Unfallforscher Siegfried Brockmann Quelle: OZ

Schauen auf Extremwerte – falscher Ansatz

Anders als etwa der alkoholisierte Pkw-Fahrer stellt der beschwipste Pedaleur aus Sicht der Richter ein nicht so großes Gefährdungspotenzial dar. Tatsächlich aber beschwöre er in der Praxis viele Unfallsituationen herauf, so Brockmann. Stark alkoholgewöhnte Personen können selbst mit höheren Werten noch agieren. Doch das Schauen auf Super-Promille-Werte sei der völlig falsche Ansatz, so der Fachmann.

Aktueller Spitzenwert: 3,67 Promille! Allein in den drei Inspektionen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden durch die Polizei im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres 174 Radfahrer mit mehr als 1,6 Promille festgestellt. Der Spitzenwert lag2019 bei 3,51 Promille im Bereich der Polizei-Inspektion Stralsund. In diesem Jahr wurde der bisher höchste Wert im Bereich der Polizei-Inspektion Anklam registriert: Ein Radfahrer war mit 3,67 Promille Alkohol im Blut unterwegs und wurde erwischt.

Das unterstreicht auch der Rostocker Dekra-Verkehrspsychologe Andreas Dillmann. Allein 30 bis 35 Radfahrer müssen sich pro Jahr aufgrund von Trunkenheitsfahrten einer etwa 600 Euro teuren Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) bei der Sachverständigenorganisation in Rostock und Stralsund unterziehen. Bei zwei bis drei dieser Bürger steht bei den ermittelten Atemalkoholwerten eine Drei vor dem Komma, so Dillmann.

Andreas Dillmann, Leiter der Begutachtungsstelle für Fahreignung bei der Dekra in Rostock Quelle: Klaus Amberger

„Werte ab 2,5 Promille werden in der Regel nur von alkoholkranken Menschen erreicht“, betont der MPU-Experte. Viel häufiger habe er es mit der Größenordnung bis 2,0 Promille zu tun. Dillmann nennt ein Beispiel: Um als 80 Kilo schwerer Mann einen Wert von 1,6 Promille zu erreichen, müsste dieser acht bis zehn halbe Liter Bier konsumieren. Und dies in vier bis fünf Stunden. Eine Flüssigkeitsmenge, die auch die Mehrzahl der Norddeutschen nicht schaffe.

Doch Vorsicht: In der Praxis gesellen sich zum Bier meist Schnäpse – aktuell oft als sogenannte Shots. Die Wirkung sei verheerend, sagt der Dekra-Mann. Die MPU-Teilnehmer jedoch sind sich ihres Problems häufig nicht bewusst. Sie haben sich mit dem Thema Alkohol nicht einmal ansatzweise befasst. Ergebnis: Etwa 40 Prozent der Untersuchten erhalten ein negatives Gutachten. Führerschein ade.

Dies trifft laut Dillmann auf die insgesamt rund 150 stark alkoholisierten Radfahrer – in 98 Prozent der Fälle sind es Männer – zu, die alljährlich im Nordosten den Gang zur MPU antreten müssen. Außer Dekra nehmen auch der Tüv Nord und die pima-mpu GmbH derartige Untersuchungen in MV vor.

Es sei dringend an der Zeit, dass der Gesetzgeber handele. Er müsse den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit auch bei Radfahrern auf 1,1 Promille senken, verdeutlicht der Dekra-Mann. Dies unterstützt Unfallforscher Brockmann. Er fordert, diese Größe endlich als Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehrsgesetz zu verankern.

Von Volker Penne