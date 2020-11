Sellin

Nach dem gewaltigen Hangrutsch an der Steilküste nahe der Selliner Seebrücke, bei dem am Sonnabend Erdmassen von einem rund 150 Quadratmeter großen Areal unterhalb des Hochuferweges in die Tiefe abbrachen, rückt auch ein anderer Bereich in den Fokus: Das markante Kliff am Selliner Südstrand.

Bedrohlich ragen die massiven Reste eines früheren NVA-Bunkers aus dem oberen Ende der Steilküste und drohen jederzeit abzustürzen. In den letzten Jahren sind bereits Teile der Bunkeranlage in die Tiefe gefallen, die mittlerweile im Wasser liegen.

Beliebter Strandabschnitt für Spaziergänger

An einem Strandabschnitt, der bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt ist. Er liegt in der Mitte des Weges zwischen Hauptstrand, an dem sich die Seebrücke befindet, und Südstrand. Es ist ein äußerst heikles Teilstück. Das Selliner Kliff am Südstrand ist im Bereich Quitzlaser Ort bis zu 50 Meter hoch und zählt zu den aktivsten auf der Insel Rügen. Jederzeit können dort Bäume und Baumreste vom Hang herunterstürzen.

„Zuckersand“ an der Steilküste

Auch die letzte Sturmflut hat wieder große Mengen Sand von der Steilküste abgetragen. An den Hängen ist kaum noch Wurzelwerk, das Halt bietet. Die Steilküste hat dort feinen und gefährlichen „Zuckersand“. Seit Jahren weisen Schilder auf die Lebensgefahr hin.

Den Strand absperren, könne man ebenso wenig, wie die Bunkerreste am Kliff entfernen, sagt Bürgermeister Reinhard Liedtke. Letzteres wäre zu gefährlich und aufwendig.

Bunker Zuhause für Fledermäuse

Vor Jahrzehnten war der Bunker noch völlig im Erdreich verborgen. Zu DDR-Zeiten und bis 1990 war hier der Standort der 2. Technischen Beobachtungskompanie Sellin der Grenzbrigade Küste. Neben dem Bunker befanden sich eine Funkmessanlage und ein über 20 Meter hoher Beobachtungsturm dort, der nach der Wende in den 90er Jahren abgerissen wurde.

Den Bunkereingang gibt es noch. Er befindet sich direkt am Hochuferweg. Im Inneren des Gebäudes haben seit langem Fledermäuse ihr Zuhause, das nun mehr und mehr an die Kliffkante rückt.

Vom Strand aus ist zu sehen, wie weit der Bunker aus der Kliffkante oben ragt. Quelle: Gerit Herold

Frau vor zwei Jahren verschüttet

Unterhalb der Klippe war vor zwei Jahren ein Unglück passiert, das aber einen guten Ausgang fand. Bei einem Steilküstenabbruch war eine Strandspaziergängerin verschüttet worden. Etwa 500 Meter entfernt von der Seebrücke in Richtung Südstrand war die 77-jährige Urlauberin von herabstürzenden Sand- und Geröllmassen samt Gestrüpp bis zum Hals begraben worden. Rettungsschwimmer der DLRG und andere Helfer waren herbeigeeilt und hatten die Frau schnell freibuddeln können.

Danach hatte das Ordnungsamt Mönchgut-Granitz weitere Warnschilder im Strandbereich aufgestellt. Zudem wurde seinerzeit rund 15 Meter vom Kliff-Fuß entfernt der Strandbereich auf einer Länge von 150 Metern mit Flatterband abgesperrt, damit die Spaziergänger nicht zu dicht am Hang entlang gehen.

Mit Drohnenflügen Risse im Hang sichten

Das Amt Mönchgut-Granitz bringt regelmäßig eine Drohne in diesem Bereich zum Einsatz, um mögliche Risse oder andere Gefahren im Hang zu sichten. Dies geschah am Montag auch an der Abbruchstelle an der Selliner Seebrücke. Am Dienstag haben die Sicherungsmaßnahmen an der Steilküste begonnen.

Ein Bagger entnimmt dort Starkbäume aus dem Hang, um diesen zu entlasten. „Die Arbeiten werden am Mittwoch aber unterbrochen“, informierte Reinhard Liedtke. Am Donnerstag sei ein Treffen mit allen Verantwortlichen geplant, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuvor werden auch Selliner die Gemeindevertretung und der Bauausschuss gemeinsam tagen.

Lesen Sie auch:

Waldhalle am Steilufer abgerissen

Den letzten spektakulären „Abgang“ an der Selliner Steilküste gab es Ende der 80er Jahre, weiß Bürgermeister Reinhard Liedtke. Damals fiel die Waldhalle am Hochuferweg von Sellin nach Binz der natürlichen Küstenerosion und ihrer Folgen zum Opfer.

Das beliebte Ausflugslokal in der Granitz, das 1888 auf dem 65 Meter hohen Falkenberg errichtet worden war, hatte seine Aussichtsterrasse bis an die Kliffkante. Eines morgens habe der letzte Betreiber die Tür nicht mehr aufbekommen. „Da war gleich der Abgrund“, erinnert sich Liedtke.

Das Gebäude wurde polizeilich gesperrt und dann schließlich abgerissen. Geblieben sind ein paar Bruchstücke des Fundaments am Steilufer – und ein herrlicher Aussichtspunkt.

Von Gerit Herold