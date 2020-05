Gefahrenfrei über die Gleise: Selliner Kleinbahnhof ist mit Radwegenetz verbunden

Sellin

Radfahrer können sich freuen: Wenn sie demnächst vom Radweg entlang des Seeliner Sees kommen, können sie nun direkt zum Kleinbahnhof Sellin Ost gelangen oder umgekehrt von hier aus zum Seeuferradweg in Richtung Sellin oder Baabe aufbrechen.

Um den Bahnhof des „Rasenden Rolands“ und das Radwegenetz miteinander zu verbinden, wurde ein Übergang gebaut. Künftig können Radfahrer somit am Kleinbahnhof die Gleise gefahrenfrei überqueren.

Arbeiten bis Ende Mai fertig

„Das war ein langer Kampf. Wir hatten schon nicht mehr damit gerechnet, dass es klappt“, freut sich Amtsvorsteher Reinhard Liedtke. Das Amt Mönchgut-Granitz, Bauherr der Velopisten im Südosten der Insel Rügen, hat die Anbindung in Auftrag gegeben. Die Arbeiten wurden am 10. Februar begonnen und sollen voraussichtlich zu Pfingsten abgeschlossen sein.

Sie sind ein Teil einer Gesamtbaumaßnahme, die die Firma Tell Bau GmbH aus Sellin gegenwärtig am Kleinbahnhof Ost ausgeführt. Dabei wird der Bahnhofsbereich neu gestaltet: Die beiden Bahnsteige wurden für die Radweganbindung rund 20 Meter verlängert in Fahrtrichtung Baabe und neu gepflastert. Am vorderen Bahnsteig ist eine blaue Wasserpumpe für die Loks installiert worden.

14 neue Parkplätze entstehen

Die neue Radweganbindung zum Kleinbahnhof. Quelle: Gerit Herold

Das Abfertigungsgebäude mit Fahrkartenschalter und Toiletten war im Jahre 2009 einige Meter neben dem als Restaurant genutzten alten Bahnhofsgebäude errichtet worden. Im Jahre 2015 rückten die Bauleute erneut am Kleinbahnhofsgelände an. Mit dem Neubau des Kreisverkehrs am bis dahin gefährlichen Knotenpunkt Bundesstraße 196/Ostbahnstraße (Ortsdurchfahrt Sellin) wurde unter anderem auch ein sicherer Fußgängerüberweg zum Kleinbahnhof geschaffen.

Das aktuelle Bauvorhaben am Bahnhofsgelände Sellin Ost ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb des Landkreises Vorpommern-Rügen, der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn (PRESS) als Betreiber der Rügenschen Bäderbahn und dem Amt Mönchgut-Granitz.

Land fördert die Baumaßnahme

„Die Zusammenarbeit läuft sehr gut“, erklärt Eigenbetriebsleiter Kai-Uwe Hermes. Das Vorhaben sei in drei Lose aufgeteilt worden. Auftraggeber für die beiden Lose „Bahnsteige“ und „Vorplatzgestaltung mit Stellplätzen“ ist die Kleinbahn. Die ÖPNV-gerechte Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes werde vom Land gefördert, so Hermes. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf 537 000 Euro. Für das Los 3 „Anbindung Radweg Seeufer an den Kleinbahnhof Sellin Ost“, für den das Amt Mönchgut-Granitz Bauherr ist, belaufen sich die Baukosten auf rund 90 000 Euro.

Ein Hingucker: Die neue Wasserpumpe für die Loks. Quelle: Gerit Herold

„Ich hoffe, dass die Baumaßnahme bis Ende Mai fertig ist“, blickt Kai-Uwe Hermes voraus. Dadurch, dass in den letzten Wochen kaum Fahrgäste die Züge und Bahnsteige nutzen, habe man während der Arbeiten eine gute Baufreiheit gehabt. Eine glückliche Fügung in nicht so glücklichen Zeiten. Die Kleinbahn hat seit der Corona-Krise enorme Einnahme-Ausfälle. Wie es mit Investitionen weitergehen kann, sei derzeit noch offen, so Hermes. „In der Pipeline sind zum Beispiel die Bahnsteige in Posewald.“

In puncto Radwegebau im Amtsbereich Mönchgut-Granitz sind in diesem Jahr lediglich noch Maßnahmen in der Unterhaltung an verschiedenen Radwegeabschnitten notwendig und geplant, heißt es aus dem Amt. In planerischer Vorbereitung befinden sich mehrere Abschnitte, so die Verbindung des Hochwasserschutzdeiches Baabe an den straßenbegleitenden Radweg an der B 196. Weiterhin soll eine nutzbare Verbindung zwischen dem Göhrener Dreieck über das Herzogsgrab nach Alt Reddevitz geschaffen werden. Auch der ländliche Wegebau beziehungsweise Radweg von Viervitz nach Seelvitz sowie der von der B 196 über Schmacht nach Binz stehen noch auf der Prioritätenliste.

Von Gerit Herold