Geflügelpest: Fünf weitere Wildvögel auf Rügen positiv getestet

Bergen

Auf der Insel Rügen ist bei fünf weiteren Wildvögeln die Vogelgrippe festgestellt worden. In Proben von vier erlegten Wildenten und einer Wildgans, die am vergangenen Sonntag entnommen wurden, ist der Erreger der Geflügelpest nachgewiesen worden. Wie das Friedrich-Loeffler-Institut am Donnerstag mitteilte, wurde bei drei Pfeiffenten das hoch ansteckende Vogelgrippe-Virus H5N8 und bei jeweils einer Pfeiffente und einer Saatgans der Subtyp H5N5 nachgewiesen.

Aufstallpflicht schon angeordnet

Den ersten Nachweis der Vogelgrippe auf der Insel gab es bereits am 30. Oktober. Bei einem tot in Neuenkirchen aufgefundenen Mäusebussard wurde die Geflügelpest festgestellt und das Virus H5N5 nachgewiesen. Daraufhin ordnete der Landkreis für weite Teile Vorpommern-Rügens entlang der Ostseeküste und in den Bereichen der Boddengewässer eine Stallpflicht für Geflügelbestände an. Aufgrund der derzeit zahlreichen Funde von Wildvögeln in Schleswig-Holstein, die mit dem Geflügelpest-Erreger infiziert sind, sei davon auszugehen, dass mit dem Vogelzug das Vogelgrippe-Virus auch massiv in den Landkreis Vorpommern-Rügen eingetragen werden könnte, teilt Kreis-Sprecher Olaf Manzke mit.

Alle Geflügelhalter sollen Vorkehrungen treffen

Um die Seuchengefahr zu bannen, appelliert der Landkreis jetzt nicht nur an Geflügelhalter in Gebieten, für die bereits die Aufstallpflicht besteht, sondern an alle im Kreis, Vorkehrungen zu treffen. Sofern sich die Lage verschlechtert, müssen Geflügelhalter in ganz Vorpommern-Rügen damit rechnen, dass das Geflügel im gesamten Landkreis für längere Zeit aufgestallt werden muss, kündigt Manzke an. Daher sollten auch derzeit nicht von der Aufstallungspflicht betroffene Geflügelhalter Vorkehrungen treffen, damit das Geflügel im Ernstfall kurzfristig aufgestallt und damit vor der Übertragung der gefährlichen Geflügelpest geschützt werden kann.

Fund toter Vögel melden

Zudem müssen alle Geflügelhalter in Vorpommern-Rügen ihren Tierbestand beim Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz anzeigen. Nähere Informationen dazu gibt es unter Tel. 03831/3572453. Außerdem bittet der Fachdienst alle Einwohner, Totfunde von drei und mehr Wildvögeln in einem eng begrenzten Raum, insbesondere von Wildgänsen, Wildenten, Schwänen, Kormoranen, Möwen oder Greifvögeln zu melden. Der Fachdienst für Veterinärwesen nimmt diese Meldungen wochentags entgegen. An den Wochenenden und Feiertagen können solche Meldungen an die Rettungsleitstelle Stralsund unter Tel. 03831/3572222 erfolgen.

Die entsprechenden Verfügungen des Landkreises im Zusammenhang mit der Geflügelpest sowie weitere Informationen sind im Internet unter www.lk-vr.de/Hinweise/ Vogelgrippe zu finden.

Von OZ