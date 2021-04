Laut Aussagen des Landkreises gab es in dieser Saison das stärkste Geflügelpestgeschehen der letzten Jahre. Deswegen wurde eine generelle Stallpflicht für Geflügel ausgerufen. Diese wurde nun wieder in den meisten Regionen des Landkreises aufgehoben. In einem Gebiet müssen die Tiere vermutlich noch bis Ende April im Stall ausharren.