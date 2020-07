Stralsund

Die Arbeitslosigkeit in Vorpommern-Rügen ist im Juli leicht gesunken. 10 164 Männer und Frauen haben im Landkreis aktuell keinen Job. Das sind 253 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank von 9,3 auf jetzt neun Prozent. Die Auswirkungen von Corona werden beim Vergleich mit dem Juli vor einem Jahr deutlich. Aktuell liegt die Beschäftigungslosigkeit um 2352 Personen und damit fast ein Drittel über dem Wert des Juli 2019.

„Die Region erholt sich nur langsam von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie“, sagt Jürgen Radloff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund. „Schon im Juni hatten wir einen Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Von den Werten, die wir aus den Vorjahren gewohnt waren, sind wir jedoch meilenweit entfernt.“

Rügen : Fast 50 Prozent mehr Arbeitslose im Vergleich zum Vorjahr

Den mit Abstand deutlichsten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich gibt es in den beiden Tourismusregionen Rügen und Fischland-Darß-Zingst. Auf Rügen sind aktuell 2665 Männern und Frauen ohne Job. Das sind zwar 225 Personen weniger als im Vormonat aber 843 und damit 46,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Ähnlich ist die Situation in der Agenturgeschäftsstelle Ribnitz-Damgarten, zu der die Urlaubsregion Fischland-Darß-Zingst zählt. Hier sind 1883 Männer und Frauen arbeitslos, 36,8 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die aktuelle Arbeitslosenquote in der Region ist mit 7,4 Prozent zwar die niedrigste im Agenturbezirk Stralsund, allerdings ist auch hier der Abstand zum Vorjahreswert enorm. Vor zwölf Monaten lag die Quote noch bei 5,4 Prozent.

Die Geschäftsstelle Grimmen verzeichnet im Juli keinen leichten Aufwärtstrend, sondern sogar einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Aktuell haben 1193 Männer und Frauen keinen Job. Das sind 18 Personen mehr als im Vormonat und 142 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote rund um die Trebelstadt liegt aktuell bei 9,3 Prozent. In der Hansestadt Stralsund blieb die Quote im Juli mit 12,3 Prozent unverändert auf dem Niveau des Vormonats.

Tourismusgeschäft gut angelaufen

Die Entwicklung in den nächsten Monaten sei nur schwer vorauszusehen, sagt Jürgen Radloff. „Momentan sieht es so aus, als ob das Tourismusgeschäft unter den aktuellen Corona-Bedingungen gut angelaufen ist – die Urlaubsregionen sind voller Touristen und die Hotels und Pensionen melden eine gute Auslastung. Allerdings ist die Personalnachfrage doch auf einem deutlichen niedrigeren Niveau, als wir das normalerweise um diese Jahreszeit erwarten würden.“

