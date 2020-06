Gegen den Trend: Mehr Dieselautos im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen

Die einen predigen die Verkehrswende, die Bevölkerung dreht den Zündschlüssel rum (oder startet schlüssellos – neudeutsch keyless). Und Diesel ade ist für den Kreis Vorpommern-Rügen auch kein Thema: Hier hat der Dieselbestand von 2019 auf 2020 um 1101 Diesel-Pkw zugenommen.

Das ist in der Bestandsanalyse für 2020 nachzulesen, die das Kraftfahrt-Bundesamt jetzt veröffentlicht hat. Danach betrug zum Stichtag 1. Januar der Pkw-Bestand im Kreis Vorpommern-Rügen exakt 122 794 Fahrzeuge. In denen sind 39 676 Diesel-Pkw enthalten. Insgesamt ist der Kraftfahrzeugbestand um 2508 Fahrzeuge gewachsen, berichtet der Zeitungsdienst Südwest. Darin sind alle Fahrzeuge mit Zulassung enthalten, die ein Nummernschild tragen, auch Wohnwagen und Anhänger.

Anzeige

Neuer Höchststand

Mit 151 041 zugelassenen Fahrzeugen wurde ein neuer Höchststand erreicht. Umgerechnet kommen aktuell bei uns 547 Pkw auf 1000 Einwohner (Vorjahr: 539). Das ist in einer Auto-Bundesliga Platz 328 von 400. Spitzenreiter ist Wolfsburg. Dort kommen 1.132 Personenwagen auf 1000 Personen.

Weitere OZ+ Artikel

Diesel, Benziner, Gas, Elektro (inklusive Hybride). Das ist die Auswahl, nach der das Kraftfahrzeug-Bundesamt den Pkw-Bestand derzeit unterteilt. Die Verbrenner führen, Elektroautos führen noch ein Nischendasein und Lastenräder oder E-Bikes können dem Auto den Platz als Mobilitätsmittel Nummer 1 nicht streitig machen, wie die Zahlen zeigen.

Die Entwicklung von 2019 bis 2020 sieht so aus: Verglichen mit dem Vorjahr ist die Zahl der Benziner im Kreis Vorpommern-Rügen von 80.974 auf 81 072 Pkw gestiegen. Das Plus von 98 Fahrzeugen in dieser Gruppe entspricht einer Zunahme von 0,12 Prozent. Bei den Dieseln ist die Zahl von 38 575 auf 39 676 Pkw gewachsen.

Das Plus von 1101 Diesel-Pkw entspricht einer Zunahme von 2,85 Prozent. Zu den 154 Elektroautos (Vorjahr: 98 / Zuwachs plus 57,1 Prozent) kamen noch 1056 Hybride, die den Vorteil haben, dass sie nicht stromlos liegenbleiben können. Vor einem Jahr waren es noch 726 gewesen. Prozentual liegt der Zuwachs bei 45,5 Prozent.

66 Prozent Benziner im Kreis

Damit sind im Kreis Vorpommern-Rügen 66,02 Prozent der Pkw Benziner, 32,31 Prozent haben einen Dieselmotor und nur der Rest von rund 1,67 Prozent ist mit anderen Motorarten oder Treibstoffen unterwegs. Gasautos sind ein Nischenprodukt. Obwohl die 802 Gasautos (Vorjahr: 877) vor allem in der Erdgasvariante durchaus Schadstoffvorteile haben.

Der Autobestand wird durch die laufende Erneuerung immer schadstoffärmer, selbst wenn der eine oder andere Oldtimer unterwegs ist: Binnen eines Jahres sind im Kreis Vorpommern-Rügen beispielsweise 150 Pkw der alten Euro-1-Norm und weitere 1266 der Euro-2-Norm sowie 1225 der Euro-3-Norm aus dem Verkehr gezogen worden. Macht zusammen 2641 Fahrzeuge dieser Schadstoffklassen weniger.

Die Zahl der Pkw mit Euro-4-Motoren hat sich um 3166 auf 33 650 verringert. Der Gesamt-Pkw-Bestand wuchs um 1512 Pkw, das heißt, alle verschwundenen Altfahrzeuge wurden durch Neu- oder modernere Gebrauchtfahrzeuge ersetzt. Und da keiner gezwungen wird, Auto zu fahren, scheint es wohl einen Bedarf zu geben, den Fahrräder allein nicht befriedigen können.

Von OZ