Geheime Anlage „Tintenfisch“: Taucher entdecken DDR-Horchstation in der Ostsee

Das geheimnisvolle Objekt liegt 28 Meter tief im Wasser. Die Form erinnert an eine Glocke. Fünf Meter beträgt ihr Durchmesser, genauso hoch ragt sie aus dem Meeresboden. Was ist das für ein rätselhaftes Objekt, das die Besatzung des Forschungsschiffs „Deneb“ des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) bei einem seiner Wracksuche- und Vermessungseinsätzen nordöstlich vor der Küste von Rügen in der Tromper Wiek auf ihren Sonarbildern entdeckte?

Ein Schiffsteil oder eine Anlage, die über Bord gegangen war? Und warum ist da dieses Datenkabel, das von der Glocke in Richtung Land verläuft? Archäologen und Historiker konnten das Geheimnis dieser Anomalie auf dem Grund der Ostsee lüften. Die OZ dokumentiert hier, wie ihnen das gelungen ist.

Mit Rost und Muscheln überzogen

Die Suche beginnt. Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Schifffahrts- und Marinegeschichte beschäftigen sich intensiv mit der mysteriösen Konstruktion. Zeitzeugen helfen mit Informationen, Angehörige der ehemaligen Volksmarine diskutieren im Internet.

Vergangenen Sommer untersuchte die „Deneb“ die Glocke erneut. Mit an Bord sind Unterwasserarchäologen und Marinehistoriker. Neben Tauchern kommt auch ein ROV, das ist eine Tauchdrohne mit hoch auflösender Kameratechnik, zum Einsatz. Punktgenau erreicht das Schiff sein Ziel, auf dem Monitor des Sonars taucht die Anomalie auf. Das Schiff positioniert sich genau über der Fundstelle, so dass ein zielgerichteter Einsatz des ROV und der Taucher erfolgen kann.

In zwei Tauchgängen gelingt es, mit Bild- und Filmmaterial das Objekt zu dokumentieren. Der glockenförmige Körper besteht aus Stahl, der von Rost und Muscheln überzogen, noch in einem relativ guten Zustand ist. Seitlich ist ein Kasten zu erkennen, in dem das Kabel aus der Anlage geführt wurde. Die Glocke diente vermutlich zum Schutz entsprechender im Innenraum angebrachter Elektronik und als Auftriebskörper zum Aufholen und Absenken der Anlage.

Detailaufnahme der Tintenfisch-Anlage: Deutlich sind die Kabel der einzelnen Lauschsonden zu erkennen. Quelle: Thomas Förster

Messinghülse bringt den Durchbruch

Schlitze im oberen Teil deuten darauf hin, dass hier die Luft beim Absenken entweichen konnte. Auf der Spitze befindet sich eine massive Öse, mit der sie aus dem Wasser gehoben werden konnte. Der obere Bereich verrät, wozu die Anlage genutzt wurde: Dort befindet sich ein helmartiger Aufsatz, der durch Fischernetze aus seiner ursprünglichen Position gerissen wurde. Wabenförmig sind hier Messinghülsen angebracht. Kabel verlaufen von hier ins Innere der Glocke. Auf einer der Messinghülsen kann man noch die Beschriftung lesen: „Sonde 20“.

So langsam wird den Marinehistorikern der Zweck der Glocke klar. Es handelt sich um eine hydroakustische Messanlage. Mit Hilfe der Sonden, sogenannten Hydrophonen, konnte Schall, wie er beispielsweise durch Schiffspropeller erzeugt wird, gemessen und an eine Station an Land weitergeleitet werden. Das Prinzip ist nicht neu. Bereits im Zweiten Weltkrieg betrieb die Kriegsmarine eine derartiges System vor Arkona, Wustrow und Kiel.

Zur Galerie Das Forschungsschiff „Deneb“ stößt auf eine Anomalie auf dem Meeresboden. Taucher haben das Geheimnis gelüftet

Lauschohr der Volksmarine

Zeitzeugen bestätigen die Vermutung. Die Glocke in der Ostsee diente zur Ortung von Schiffen und U-Booten. Die Anlage hatte den Namen „ Tintenfisch“ wurde Mitte der 1950er-Jahre von verschiedenen Firmen in der damaligen DDR konzipiert. Die Entwicklung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Kommando der Seestreitkräfte. Das erste fertiggestellte System wurde von einem Bunker der Küstenbeobachtungsstation am Kap Arkona mit drei Unterwasserbasen betrieben. Etwas später nimmt die Volksmarine in Stubbenkammer eine weitere Station mit zwei Unterwasserbasen in Betrieb, so dass vor Rügen insgesamt drei Glocken in der Ostsee horchten.

Das Projekt unterlag strenger Geheimhaltung. Nur wenige Unterlagen sind heute noch auffindbar. Doch die Anlage stand auch im Fokus des vermeintlichen Gegners. Unverhofft erhalten die Marinehistoriker Zugang zu ehemals geheimen Papieren des Nachrichtendienstes der US Navy. In den mittlerweile frei gegebenen Unterlagen ist der Bericht eines Überläufers enthalten. Der Mann war ab 1958 als Hydroakustiker in der Küstenbeobachtungsstelle Arkona stationiert. Er beschrieb sehr detailliert und mit zahlreichen Skizzen, den Aufbau von „Projekt Tintenfisch“.

Eine Skizze der Anlage „Tintenfisch“, die ein Überläufer der Volksmarine für den Nachrichtendienst der US Navy Quelle: Thomas Förster (Repro)

Identifizierung durch Propellergeräusche

In den Bunkern der Küstenbeobachtungsstationen von Arkona und Stubbenkammer befand sich die erforderliche Elektronik – Netzgeräte, Kompensatoren, Schallspektrometer und Auswertetisch. Von hier aus wurden die Propellergeräusche von Fahrzeugen auf See über zwei, beziehungsweise drei Unterwasserbasen angepeilt, um deren Position zu bestimmen. Mit weiteren Messungen ließen sich die Fahrtrichtung und die Geschwindigkeit bestimmen. Durch die Spezifik der Propellergeräusche war es möglich, die Art des Schiffes wie zum Beispiel ein Fischkutter, U-Boot oder Kriegsschiff zu unterscheiden.

Schäden und Wassereinbrüche

Allerdings erforderte der Betrieb der Anlagen hohen Wartungsaufwand. Häufig wurden die Kabel in der Brandungszone beschädigt oder es gab Wassereinbrüche in den Unterwasserbasen. Ab Mitte 1965 wurde das System „ Tintenfisch“ aus dem operativen Dienst genommen. Ab 1972 erfolgte eine Demontage der Anlagen auf Arkona und Stubbenkammer. Mindestens eine Unterwasserbasis – die geheimnisvolle Glocke – blieb auf dem Grund der Ostsee zurück – als stiller Zeuge aus der Zeit des Kalten Krieges.

Noch immer werden weltweit Unterwasserhorchstationen für militärische Zwecke eingesetzt. Durch die Weiterentwicklung der Sonar- und Computertechnik arbeiten diese heute wesentlich effizienter. Leistungsstarke Hydrophone dienen aber auch friedlichen Zwecken. Mit ihnen werden zum Beispiel die Laute von Walen aufgezeichnet, um die Bestände zu erforschen.

