Spyker

„Kommen Sie ruhig näher. Wir bellen vielleicht, aber wir beißen bestimmt nicht“, sagt Anja Gdanitz augenzwinkernd zu einem Pärchen, das in einiger Entfernung zögernd vor den Töpferwaren auf der Wiese neben dem Schlosshotel Spyker steht.

15 Händler hatten am Montag ihre Stände aufgebaut und präsentierten ihre Waren. Der kleine Markt im Schatten der großen Bäume am Rande des Parks gilt als Geheimtipp auf Rügen. Die Händler schwören auf die familiäre Atmosphäre. Die Besucher mögen ihn, weil er nicht so touristisch geprägt ist.

Picknick mit Waffeln, Quark und Räucherfisch

Mehrere junge Familien aus Süddeutschland haben es sich auf dem Rasen gemütlich gemacht und veranstalten ein Picknick mit ihren Kindern. Alles, was sie dazu brauchen, bekommen sie an den Ständen der Händler: Waffeln und Molkereiprodukte von der Rügener Quarkschmiede, Fischbrötchen und Räucherfisch am Wagen des Fischhändlers, Kaffee und Getränke und auch Wurst und Schinken aus Vorpommern.

Dass man hier fast ausschließlich regionale Waren bekomme, gefalle ihm besonders, sagt einer der Familienväter. Vermutlich wären sie am Abzweig nach Spyker vorbeigefahren. Das Schild, das an der Landesstraße auf die wöchentliche Veranstaltung hinweist, ist ziemlich klein. Durch ein Werbeblatt sind sie auf das Angebot in dem Glower Ortsteil gestoßen und zeigen sich begeistert. „Nur ein paar Sitzgelegenheiten fehlen.“

„Wegen der Corona-Schutzvorkehrungen durften wir die in diesem Jahr nicht aufstellen“, erklärt Steffi Hoffmann. Sie zieht sich ihren Mundschutz wieder über Mund und Nase, als der nächste Kunde näher tritt. Bevor er die Steine berühren kann, die sie auf dem Tisch ausgebreitet hat, pumpt er aus dem Spender noch ein paar Tropfen Desinfektionsmittel in seine Hände. Nervt das die Besucher? Steffi Hoffmann schüttelt den Kopf. „Das ist doch alles machbar. Ein paar Handgriffe zur Vorbeugung, das hilft doch letztlich uns allen.“

Wetterfeste und bunte Handschmeichler

Steffi Hoffmann bemalt Steine und bietet sie zum Verkauf an. Quelle: Maik Trettin

Vor vier Jahren war Steffi Hoffmann zum ersten Mal auf dem Schlossmarkt in Spyker –damals noch als Besucherin. Sie hat sich hier auf Anhieb wohlgefühlt. Seitdem ist sie mit einem eigenen Stand vertreten. Sie bietet handbemalte Steine an. Sie hatte etwas gesucht, um sich kunsthandwerklich zu verwirklichen. „Ich habe ohnehin seit Jahren Steine gesammelt“, erzählt sie. Die Sammlung auf dem Balkon wurde immer größer. Vor allem die glatten, die „Handschmeichler“, hatten es ihr angetan. Mit Farbe bringt sie Ornamente und gegenständliche Motive wie die Kreideküste oder die Leuchttürme von Hiddensee oder Sassnitz auf die Oberflächen, die wie poliert wirken.

Steffi Hoffmann schmunzelt: „Nein, die sind nicht weiter bearbeitet. Die sind von Natur aus so glatt.“ Die Motive werden lediglich mit einer hauchdünnen Lackschicht überzogen und auf diese Art und Weise wetterfest gemacht. Ob im Garten, auf dem Balkon oder auf dem Friedhof: Sonne, Regen, Wind und Frost können den kleinen bunten Schmuckstücken nichts anhaben.

Eine junge Familie aus dem Südwesten des Landes steht lange vor dem Tisch mit den Steinen. Die kleine Tochter kann sich nicht entscheiden, welcher als Andenken mit nach Hause soll. Vater, Mutter und Tochter sind seit Jahren treue Rügen-Gäste und regelmäßig im Süden der Insel zu Besuch. Aus dem „Urlaubslotsen“ hatten sie von dem Markt erfahren und sich auf den Weg gemacht. Der hat sich gelohnt, sagen sie. „Man sieht den verschiedenen Dingen, die hier angeboten werden, an, dass man sich bei der Herstellung viel Mühe gegeben hat.“

Sie wollen unbedingt wieder kommen nach Spyker. Im Gegensatz zu anderen Märkten sei dieser nicht so touristisch. „Das ist noch ein echter Geheimtipp.“

Händler organisieren Markt selbst

Marcel Klingenberg ist Berufsimker in Güstin bei Gingst und ehrenamtlicher Marktleiter in Spyker. Quelle: Maik Trettin

Von der Landstraße aus ist das Treiben auf der Wiese neben dem Schloss gar nicht zu sehen. „Es ist unglaublich aufwendig und schwer, vom Land eine Genehmigung für die Werbung an der Straße zu bekommen“, sagt Marcel Klingbeil. Der Gingster ist als ehrenamtlicher Marktleiter sozusagen das „Familienoberhaupt“ der Händler in Spyker. Zu Beginn, vor über zehn Jahren, wurde der Markt noch hauptamtlich organisiert. Doch die Standgebühren flossen kaum in die Werbung. „Das hat einige Händler tüchtig gewurmt. Es kamen immer weniger.“

Die verbliebenen beschlossen, sich selbst zu organisieren. Das funktioniere hervorragend. „Wir entscheiden, wer mitmacht und was zum Angebot passt.“ Wichtigste Richtlinie: Es soll weitgehend regional sein. Trubel und Marktgeschrei sind verpönt. „Der Besucher soll vom Rad oder aus dem Auto steigen, bummeln, eine Pause oder ein Picknick machen und sich ungestört und wohl fühlen“, beschreibt der Berufsimker den Grundgedanken des Schlossmarkts.

Häkel-Topflappen und Klo-Rolle

Schlossmarkt am Schloss Spyker Quelle: Maik Trettin

Der wäre –wie mancher andere –in diesem Jahr fast den Corona-Beschränkungen zum Opfer gefallen. Statt wie gewohnt im Mai, dürfen die Händler erst seit dem 22. Juni ihre Stände aufbauen. Seitdem ist auch Sandra Pahlke dabei. Die Sagarderin hat unglaublichen Erfolg mit ihren Klorollen für die Auto-Hutablage und mit Topflappen. Was für viele der Inbegriff der Spießigkeit ist, haben andere als witziges Geschenk oder Mitbringsel entdeckt. Sandra Pahlke häkelt verschiedene Motive. „Am beliebtesten ist aber der kleine Maulwurf.“ Seit sie mit diesen Exemplaren im Internet geworben hat, gibt es zahlreiche Anfragen. Kein Wunder, meint die junge Frau. „Wir sind doch fast alle mit dieser süßen Zeichentrick-Figur aufgewachsen.“

Für Sandra Pahlke ist das Häkeln Hobby und ein kleiner Nebenverdienst. Ihr Brot verdient sie als Einzelhandelskauffrau in einem Supermarkt. Ihre Chefin legt die Dienste extra so, dass die Sagarderin immer montags beim Schlossmarkt dabei sein kann.

Katrin Meyer findet hier immer ein Geschenk

Margot Schmid aus Bayern interessiert sich für die Duschschwämme aus der so genannten Bubble-Wolle. Ganz angetan ist sie auch von den gehäkelten Woll-Tieren. Die hat allerdings Irina Weißgärber hergestellt. Normalerweise wäre die Sassnitzerin auch auf dem Markt mit einem Stand dabei. Aus familiären Gründen ist sie aber seit einiger Zeit verhindert. „Wir bieten ihre Sachen einfach mit an. Das ist doch kein Ding“, sagt Sandra Pahlke schulterzuckend. Es sei ja schließlich wie eine große Familie. Da müsse man sich auch gegenseitig unterstützen.

Bis Mitte Oktober werden die Händler jeden Montag von 10 bis 15 Uhr in Spyker auf der Wiese neben dem Schloss stehen. Katrin Meyer weiß das. Die Sagarderin kommt regelmäßig hierher und fährt fast nie ohne eine Kleinigkeit wieder nach Hause. Diesmal interessiert sie sich unter anderem für die Arbeiten von Christine Diebowski. Die Stralsunderin stellt Metall-Silhouetten von Städten und Landschaften der Region her. Die Entwürfe zeichnet sie auf Papier und lässt die Metallobjekte bei einem Greifswalder Unternehmen mit einem Laser millimetergenau ausschneiden. Das Ganze wirkt wie eine Laubsägearbeit, nur eben in Metall.

Die Silhouetten von Rügen, Usedom, den Halbinseln Fischland-Darß-Zingst und der Stadt Stralsund gibt es mit Garderoben- oder Schlüsselhaken sowie beleuchtet mit LED- oder Tee-Lichtern. Eine tolle Idee, sagt Katrin Meyer, als sie sich zufrieden wieder auf den Weg nach Sagard macht. Sie wird bald wieder über den Schlossmarkt bummeln: „Hier findest du immer ein kleines, witziges Geschenk.“

Von Maik Trettin