Gehölzschnitt: Hobby-Botaniker lernen in alter Klosteranlage in Rambin

In Rambin findet am 13. Juni in der Zeit von 10 bis 14 Uhr ein Gehölzschnitt-Seminar statt, organisiert von der Stralsunder Akademie für Garten- und Landschaftskultur. Als Ort wurden die Außenanlagen des Klosters St. Jürgen ausgewählt. Gernot Hübner, freier Landschaftsarchitekt und Gehölz-Sachverständiger für Bäume, Schutz- und Gestaltungsgrün aus Greifswald leitet das Seminar.

In dem Seminar wird der Schnitt von Ziergehölzen in der Theorie besprochen und in der Praxis vorgeführt. Die „Schnittregel“ oder die Notwendigkeit eines Gehölzschnittes gibt es laut der Stralsunder Akademie nicht.

„Grundsätzlich werden Gehölze, wenn überhaupt nötig, stets artspezifisch zu jeweils ganz individuellen Zeitpunkten im Jahr geschnitten“, teilt der Veranstalter mit. Das setze ein Mindestmaß an botanischen Grundkenntnissen, wie das sichere Erkennen der Gehölzart, voraus.

Theoretische und praktische Grundlagen

Die richtige Wahl der Schnittart, geeignetes Schnittwerkzeug sowie Wissen um Gehölzkrankheiten und deren Verbreitung seien weitere Stufen zu einem gesunden, ästhetisch ansprechenden Gehölz in der folgenden Vegetationszeit.

Das Seminar in den Gärten des Klosters St. Jürgen in Rambin sollen die wichtigsten theoretischen und praktischen Grundlagen für den Gehölzschnitt an Obst-und Ziergehölzen vermitteln. Alle Seminarteilnehmer werden um witterungsgerechte Kleidung gebeten. Es wird zudem ein kleiner Mittagsimbiss angeboten.

Seit 1995 freiberuflicher Landschaftsarchitekt

Gernot Hübner, seit 1995 freiberuflicher Landschaftsarchitekt und ÖBV-Gehölzsachverständiger sowie Freier Referent für die Themenbereiche Gehölze, Gehölzkrankheiten, Verkehrssicherung von Gehölzen, Gehölzbegutachtung und Gehölzwertberechnungen, informiert an diesem Tag über Schnittzeitpunkt und Schnitttechnik sowie Pflanzung und Pflege verschiedener Ziergehölzarten. Gern gibt er sein langjährig erworbenes gärtnerisches Wissen weiter und beantwortet individuelle Fragen.

Um eine Anmeldung wird bis zum 1. Juni gebeten: 03831/28 93 79.

