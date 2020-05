„Geist/er der Zeit“: Garzer Museum zeigt neue Ausstellung

Bis in den Monat Oktober hinein werden vom Künstler Walter G. Goes 25 Porträtzeichnungen sowie eine umfassende Objektmontage gezeigt. Auch Ernst Moritz Arndt spielt dabei eine Rolle.

Walter G. Goes vor zwei seiner Arbeiten in der Orangerie Putbus. Mit Porträtzeichnungen und einer Objektmontage ist er auch in Garz zu sehen. Quelle: Stefanie Büssing