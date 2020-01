Gemeinde Buschvitz auf Rügen macht Rückzieher bei Weide-Projekt

Buschvitz

„Unsere Einwohner haben sich darüber gefreut, zu einem so frühen Zeitpunkt angehört worden zu sein“, sagt Stine Winter. Nicht alle der etwa 70 Teilnehmer konnten sich indes mit einem Teilprojekt des Gesamtvorhabens anfreunden. Die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Buschvitz auf Rügen hatte in der vergangenen Woche zur Bürgerversammlung geladen, um über die geplante Ausweisung des Naturschutzgebiets „ Kleiner Jasmunder Bodden, Ossen-Niederung und Schmachter See“ zu informieren.

Die ist insgesamt weitgehend unstrittig und die jetzt noch ungenaue Grenzziehung soll vor allem dort angepasst werden, wo sie andernfalls beispielsweise den von allen Beteiligten gewünschten Radwegebau zu verhindern droht. So zwischen Zirkow und Serams oder von Mukran und Karow nach Prora.

LPV hat 1300 Hektar Fläche erworben

Die Ausweisung kann als letzter Schritt zur Umsetzung des mit 14 Millionen Euro von Bund und Land geförderten Naturschutzgroßvorhabens „Ostrügensche Boddenlandschaften“ gelten. Für dessen Umsetzung hatte sich seinerzeit eigens der heutige Landschaftspflegeverband Rügen (LPV) gegründet. Der LPV hatte dafür 1300 Hektar Flächen vor allem in Granitz und Ossen-Niederung erworben und Moorflächen renaturiert, Salzwiesen entwickelt, natürliche Waldentwicklung gefördert, Gewässer saniert und militärische und touristische Altlasten rückgebaut. Auch wurden der „Schmachter See“ entschlammt und die Feuersteinfelder von Büschen befreit.

Karten nach Wahl neu gemischt

„Die Förderung war aber auch mit der Verpflichtung verbunden, die Kernzonen in dem Bereich als Naturschutzgebiet auszuweisen“, sagt LPV-Geschäftsführerin Sabine Bath. „Nach einer Evaluierung des Projekts hatte der Bund zuletzt nachdrücklich die Umsetzung verlangt.“ Die soll nun erfolgen. Umstritten ist in der Gemeinde allerdings das Vorhaben, in der wiedervernässten Ossen-Niederung künftig Rinder und Ponys weiden zu lassen und dafür einen Zaun um das Territorium zu ziehen sowie Aussichtsplattform und Unterstand für die Tiere zu errichten.

Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit des ehemaligen LPV-Vorsitzenden und scheidenden Bürgermeisters Malte Preuhs. In dessen Amtszeit hatte der LPV das Konzept einer extensiven Beweidung erstellt. „Dafür entschieden wir uns, weil eine Mahd der Flächen mit schwerem Gerät nach dem Anstieg des Wassers nicht mehr möglich ist“, erläutert Sabine Bath.

Nach der Kommunalwahl wurden allerdings die Karten neu gemischt. „Die aktuelle Gemeindevertretung positioniert sich jetzt gegen das Beweidungsprojekt und versagte dem Vorhaben das Einvernehmen“, so Sabine Bath. Der Vorstand des LPV müsse nun prüfen, ob auch andere Lösungen infrage kommen. Denkbar wäre offenbar eine reine Sommerbeweidung, die zumindest den Unterstand überflüssig machen würde und möglicherweise ohne Baugenehmigung auskomme.

Minister verlängert Frist

Das sieht die Bürgermeisterin anders. „Das Projekt liegt im Außenbereich und der LPV ist kein nach Naturschutzrecht privilegierter Träger“, sagt Stine Winter. Der Rundweg werde Verkehr erzeugen, ein Zaun die Bewegungsmöglichkeiten einschränken und Aussichtstürme und Stall die Sicht behindern. „Deswegen steht die Bevölkerung nicht hinter dem Vorhaben.“ Eine Beweidung könne sie sich allenfalls unter Verwendung einer mobilen Weideumzäunung vorstellen, „keinesfalls aber mittels eines festen, 1,20 Meter hohen Zauns“.

Den Zuschlag aus einer Ausschreibung erhielt Mathias Schilling, der auf der Schaprode vorgelagerten Insel Öhe bereits eine Rinderzucht betreibt. „Ich habe mich unter den im Pachtvertrag festgelegten Voraussetzungen beworben. Der beinhaltet auch Zaun und Stall“, so Schilling. „Wo soll ich denn sonst im Winter mit den Tieren hin?

Um die verhärteten Fronten aufzuweichen, hatte Umweltminister Till Backhaus ( SPD) die Akteure bereits eine Woche vor der Einwohnerversammlung nach Binz geladen. Offenbar mit mäßigem Erfolg. Die Teilnehmer der Buschvitzer Versammlung forderten zunächst eine Verlängerung der Frist für ihre Stellungnahmen, Einwände und Vorschläge. Die sagte der Minister inzwischen zu. Neuer Stichtag ist nun der 15. März.

