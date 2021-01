Thiessow

Die medizinische Versorgungslücke konnte geschlossen werden: In der Gemeinde Mönchgut gibt es wieder einen niedergelassenen Facharzt. In Thiessow hat Lutz Pippel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin & Osteopath, seine Praxis eröffnet. Diese befindet sich in der Strandstraße Ecke De Niege Wech. Dafür der 59-Jährige im Mönchguter Hinterland einen Neuanfang wagt, hatte die Gemeinde die Voraussetzungen geschaffen. Die Kommune hat tatkräftig um einen Mediziner geworben und für seine Ansiedlung das frühere Schulhaus, in dem zuletzt der Jugendklub der Gemeinde sein Domizil hatte, umbauen lassen.

Zwei Hausärzte gaben ihre Praxen auf

Denn die medizinische Versorgung vor Ort war auf null gefahren und die Gemeinde sah dringenden Handlungsbedarf. In den letzten Jahren hatten altersbedingt zwei Fachärzte für Allgemeinmedizin ihre Praxen in Thiessow und Lobbe aufgegeben, womit auch die Kassensitze verloren gingen. So gab es lange Zeit im Gemeindegebiet keinen niedergelassen Hausarzt. „Das war eine Situation, die dem leider negativen Trend im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns entsprach“, weiß Bürgermeister Dr. Detlef Besch.

Doch die Gemeinde Mönchgut wollte gegensteuern. Sie war vor zwei Jahren aus den Gemeinden Gager, Thiessow und Middelhagen fusioniert und bemühe sich seither darum, die kommunale Infrastruktur zu optimieren, so Besch. Neben der neuen Turnhalle an der Grundschule steht dabei die Entwicklung eines kleines Gewerbegebietes für einheimische Unternehmen sowie der Baulandparzellen für Familien in Alt Reddevitz im Fokus.

Jugendklubbetreuung nun in Göhren

„Hierdurch soll für alle Bürger die Attraktivität unseres ländlichen Lebensraumes erhöht, vor allem auch jungen Familien eine Lebensperspektive geboten werden. Dazu zählt auch die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung unserer Bürger und der zahlreichen Gäste“, erklärt Detlef Besch. Für den Ausbau einer Kinderarztpraxis hätten sich vor zwei Jahren ideale Bedingungen ergeben. „Wir bekamen für das Gesamtgebiet der Gemeinde Mönchgut durch die Kassenärztliche Vereinigung MV 1,5 Kassensitze zugesprochen“, so Besch.

Die passende kommunale Immobilie stand bereit, denn die Besucherzahlen im Jugendklub seien stark rückläufig gewesen. Die Freizeitgestaltung und sozialpädagogische Betreuung der Kinder und Jugendlichen konnte über einen Kooperationsvertrag mit dem Jugendklub in Göhren gesichert werden.

In der früheren Schule, in der zuletzt der Jugendklub war, entstanden neue Praxisräume. Quelle: Gerit Herold

Praxisausbau mit Fördermitteln realisiert

Für die Umgestaltung des historischen Backsteingebäudes gab es Fördermittel in Höhe von 100 000 Euro. Die Gemeinde hatte bei einem Leader-Wettbewerb, mit dem räumliche Voraussetzungen zur Ansiedlung von Ärzten auf dem Lande geschaffen werden sollen, mit ihrem Projekt überzeugt. Und mit Lutz Pippel hatte sie auch einen niederlassungsmotivierten Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Angel.

Nach viereinhalbmonatiger Umbauphase konnte der Mediziner, der in Alt Reddevitz wohnt, seine neue Praxis mit drei Behandlungsräumen und zwei Wartebereichen beziehen. Bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit steht ihm die medizinische Fachangestellte Madlen Zimmermann zu Seite.

Die Bedingungen wären optimal, der Start sei ruhig angelaufen, erzählt Lutz Pippel. Der aus der Altmark stammende Mediziner war die letzten 13 Jahre medizinischer Leiter der Kurklinik in Glowe. Nicht zuletzt durch diese Tätigkeit sei er ein großer Befürworter der Präventionsarbeit mit Kindern sowie ihren Eltern. Der Hauptgrund für den Wechsel von der Kurklinik in eine eigene Praxis sei, dass der Zeitraum der Betreuung nicht wie bei einer Kur nach bereits drei Wochen beendet ist.

Langer Weg zum ersehnten Arztberuf

Für die Erfüllung seines Berufswunsches hat Lutz Pippel viele Umwege gehen müssen. Seinen schon zugesagten EOS-Platz zu DDR-Zeiten machte ihm der Sohn eines SED-Parteibonzen streitig. So absolvierte er eine Berufsausbildung zum Motorenschlosser mit Abitur. Dann begann der ein Studium der Elektrotechnik an der TU Dresden, weil ihm anfangs zugesichert wurde, nach etwa gleichwertigem Grundstudium auf Medizintechnik umsteigen zu können. Als ihm das verwehrt wurde, schmiss er hin und ging als Hilfspfleger ins Krankenhaus. Nach der Ausbildung zum Pfleger bewarb er sich mehrere Jahre lang für ein Medizinstudium, doch das Krankenhaus delegierte ihn nicht. Grund: Er sollte in die SED eintreten.

Flucht aus der DDR und Studium im Westen

Nach zwei missglückten beziehungsweise abgebrochenen Fluchtversuchen über die grüne Grenze blieb er nach einem Ungarnurlaub mit anschließendem geglückten Westbesuch beim angeblichen Onkel in Bremen. Das war im Januar 1989. Mit 28 Jahren begann er schließlich im Herbst 1989 sein ersehntes Medizinstudium in Kiel. Dem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin folgte noch eine Ausbildung zum Osteopathen.

Ambulanz für Allgemeinmediziner geplant

War die Arztansiedlung zunächst ausschließlich zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur gedacht, so sei auch bedeutsam im Zuge der angestrebten Prädikatisierung „ Ostseebad Mönchgut“ im Dezember vergangenen Jahres gewesen, betont Bürgermeister Detlef Besch. Schließlich stelle eine Arztpraxis hierbei ein wichtiges Qualitätskriterium dar. „Eine Kooperationsvereinbarung mit den Fachärzten im Ostseebad Göhren war eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Prädikatisierung, so dass zunächst die Prüfkriterien des Bäderverbandes MV und des Wirtschaftsministeriums in dieser Hinsicht erfüllt waren“, so Besch. Gleichzeitig sei auf eine perspektivisch notwendige Arztpraxis hingewiesen worden.

Die Gemeinde beabsichtigt diesbezüglich auch den Bau einer ambulanten Praxis für einen Facharzt der Allgemeinmedizin, um die ärztliche Gesamtversorgung weiter zu verbessern.

Von Gerit Herold