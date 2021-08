Geplantes Mega-Resort auf dem Rügener Bug: Wo sind die Investoren abgeblieben?

Dranske

„Ihre Nachricht wurde abgelehnt“, „Leave a message“, „Verbindung kann nicht hergestellt werden“, dazu eine verwaiste Facebook-Seite. Versucht man der Investorengruppe auf die Spur zu kommen, die am Bug das große Tourismusprojekt „Baltic Island Eco Resort“ auf die Beine stellen wollte, stößt man an eine Wand. In der vergangenen Woche hatte die Gemeinde Dranske die Reißleine gezogen und aufgrund der desaströsen Kommunikationslage das Ende der Zusammenarbeit mit diesem Investor verkündet.

Bürgermeister Lothar Kuhn war skeptisch geworden, nachdem wiederholt Unterlagen ausblieben und Verabredungen unter fadenscheinigen Begründungen abgesagt wurden. Schließlich blieb jegliche Antwort aus. Auch Generalplaner Tom Krause, der das Projekt seit 20 Jahren betreut, gab an, über diese Zusammenarbeit nicht mehr sprechen zu wollen. Dabei schien zunächst alles perfekt organisiert, dann zeigten sich Risse. Ein geplanter Besuch der Kanzlerin sowie der Ministerpräsidentin wurden wieder abgesagt, ein Pressesprecher der Landesregierung antwortete nur kurz auf die Anfrage: Entsprechende Planungen habe es nie gegeben. Auch das Bürgerfest, was in großem Rahmen steigen sollte, platzte still und leise.

Vermittler zwischen vermeintlichen Investoren ist auf Tauchstation

Das sei aber nicht das Ende der Projektidee, betonte er auf dem OZ-Forum zum Thema Bug und touristische Entwicklung am vergangenen Freitag, es gebe bereits neue Investoren, Gemeinde und Eigentümer stünden dahinter. Man schaue mit großem Engagement nach vorne, so Tom Krause. Doch was ist denn nun mit den alten Geldgebern passiert? Im Zentrum des Geschehens stand der Unternehmens- und Kapitalberater Josef Kuhnt mit Firmensitzen in Aachen, den Niederlanden, USA und Israel. Auch er ist auf Tauchstation gegangen. Er vertrat nach seinen Angaben die israelische Investorengruppe, war in diesem Zusammenhang auch bereits in anderen Projekten bekannt. In Remagen versprach er nach einem Bericht der Rhein-Zeitung ein Investment in ein üppiges Hotelprojekt.

Investoren haben sich auch aus Remagen zurückgezogen

Das „The Bridge“ genannte Hotelobjekt stammt ebenfalls aus der Feder des Planungsbüros Krause und Bohne. Hier sollten nach Angaben der Rhein-Zeitung zwar „nur“ 52 Millionen Euro in ein Hotel investiert werden, aber Parallelen werden deutlich. „Wir haben für das Projekt gemeinsam Baurecht geschaffen“, erläutert der Bauamtschef der Stadt Remagen, Gisbert Bachem. „Aber es kam leider nie ein Bau zustande. Mehrere Investoren sind abgesprungen. Irgendwann ist das Vertrauen dann auch weg.“ Nun hat die Gemeinde die Entscheidung selbst in die Hand genommen und vergibt das Projekt neu. „Wir werden einen neuen Bebauungsplan aufstellen“, so Bachem. „Auch wir haben seit der Vorstellung von Josef Kuhnt nichts mehr gehört.“ Die neuen Investoren hätten einen entscheidenden Vorteil: „Sie kommen aus der Region“, so Gisbert Bachem. „Man kennt sich.“

Lesen Sie auch den Kommentar unseres OZ-Lokalchefin Anne Ziebarth: Rügen darf kein Spekulationsobjekt werden

Wie es nun in Dranske weitergeht, wird die Zeit zeigen. Nach wie vor gibt es Befürworter und Gegner des Projektes. Während sich die Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Rügen“ gegen das Großprojekt mit geplanten 2000 Betten ausspricht, gibt es im Ort durchaus Befürworter. „Dann kämen endlich wieder ein paar Familien in den Ort“, sagte eine Dranskerin, deren Name der OZ vorliegt. „Es gibt doch gar keine jungen Leute mehr.“

Von Anne Ziebarth