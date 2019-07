Sassnitz

Gertraude Arnold ist 85 Jahre alt. Die gebürtige Leipzigerin wohnt seit 1959 auf der Insel Rügen. Von Sagard aus ging es nach Sassnitz, heute lebt sie in Samtens. „Im Alter haben wir uns dazu entschieden, näher zu meiner Tochter zu ziehen.“ In Leipzig erlernte Gertraude Arnold den Beruf der Schneiderin. Später kümmerte sie sich um ihre drei Kinder. Mit 45 Jahren schulte die Rügenerin um. „Ich machte meinen Facharbeiter, um im Büro arbeiten zu können.“ Dieser Tätigkeit ging sie erst als Direktionssekretärin im Sassnitzer Fischwerk nach, dann unterstützte sie als Empfangssekretärin im Rügenhotel in der Hafenstadt. „Den Umgang mit den Gästen fand ich immer sehr gut, die Arbeit hat mir Spaß gemacht.“ Gertraude Arnold blickt auf eine lange Ehe zurück. „In diesem Jahr bin ich 65 Jahre verheiratet“, sagt sie.

Christine Zillmer