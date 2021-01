Pommern

Am 19. Juli 1870 erklärte das Französische Kaiserreich dem Königreich Preußen den Krieg. Anlass war die nicht erreichte endgültige Einigung um die Thronfolge in Spanien. Frankreich wollte im Krieg unter anderem die deutsche Einigung verhindern und deutsche Territorien bis zum Rhein annektieren. Am 2. August nahmen dessen Truppen Saarbrücken ein.

Im gleichen Monat verständigte man sich im preußischen großen Hauptquartier auf eine Annexion Elsass-Lothringens mit der Begründung, dass eine Pufferzone nötig sei und dass dieses Gebiet Jahrhunderte zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehört hatte.

Pommern kämpften in Schlachten bei Metz

Truppen aus Vorpommern wie Demminer Ulanen, Stralsunder Infanteristen und Pasewalker Kürassiere fuhren mit Hilfe der Eisenbahnen rasch nach Westen und kämpften unter anderem in den Schlachten bei Colombey und Gravelotte, nahmen an der Belagerung von Metz teil.

Das Denkmal für die Gefallenen des Kreises Franzburg 1870/71 auf dem Bismarckplatz, heute Platz der Freiheit. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Weniger bekannt ist, dass Pommern ein Kriegsschauplatz war. Frankreichs Kaiser Napoleon III. wollte mit einer Blockade den Seehandel in der Ostsee zwischen Kiel und Memel (heute Litauen) unterbinden. Darum kreuzte das französische Ostseegeschwader vor der Küste. Frankreich hatte nach Großbritannien die zweitgrößte Flotte, fast zehn Mal so viele Schiffe wie der Norddeutsche Bund, der mit fünf Panzerfregatten die Küste verteidigte. Um mögliche Angriffe französischer Schiffe und Truppenanlandungen abzuwehren, wurde in Stralsund die Pommersche Batterie (im Volksmund Schwedenschanze) gebaut und mit Kanonen bestückt.

Anfang August 1870 stand allerdings fest, dass die von Napoleon III. geplante Landung von Truppen nicht realisierbar war. Zudem waren die für die Ostsee verfügbaren französischen Panzerschiffe wegen ihres Tiefgangs nicht gut für Operationen in den flachen Küstengewässern geeignet und litten unter Kohlemangel für ihre Dampfmaschinen.

Mit drei Kanonenbooten und einer Yacht als Flaggschiff

Am 17. August entsandte Graf Franz von Waldersee, Kommandeur der Flotillen-Division in Stralsund, sein Flaggschiff „Grille“ auf Erkundungsfahrt. Dieses Aviso, eine Segelyacht mit kleiner Dampfmaschine, lief 9 Uhr von der Binnenreede bei Wittow-Posthaus zu einer Erkundungsfahrt aus. Das kleine Kriegsschiff traf südöstlich von Moen auf ein Richtung Kap Arkona fahrendes französisches Aviso. Waldersee versuchte vergeblich, seine Dampfkanonenboote „Drache“, „Blitz“ und „Salamander“ gegen die französische Yacht in Stellung zu bringen, die nun von der „Grille“ verfolgt floh.

Die 1900 eingeweihte Bismarcksäule auf dem Greifswalder Epistelberg trägt heute wieder diesen Namen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Andere französische Schiffe kamen bei dem Seegefecht vor Hiddensee hinzu. Zwei verfolgten die „Grille“, die Unterstützung von „Drache“, „Blitz“ und „Salamander“ erhielt. Drei weitere französische Panzerfregatten griffen dann ins Gefecht ein. Deren Geschwader war den preußischen Schiffen überlegen, die sich in flachere Gewässer zurückzogen. Dorthin konnten ihnen die Franzosen wegen des Tiefgangs ihrer Schiffe nicht folgen. Treffer erzielt keine der beiden Seiten. Die Panzerkorvette „ Jeanne d’Arc“ überwachte bis zum Abzug des Ostseegeschwaders im September 1870 die Kanonenboote und die „Grille“.

Der preußische Kanzler Otto von Bismarck wirkte zu dieser Zeit bereits auf die Gründung des Kaiserreiches hin. Sie wurde durch militärischen Erfolge begünstigt. In wenigen Wochen besiegte der von Preußen geführte Norddeutsche Bund im Bündnis mit den süddeutschen Staaten die Pariser Streitkräfte.

Denkmale für Kaiser, Kanzler, Generäle und Soldaten

Zunächst einigten sich die Fürsten auf die Gründung des Deutschen Reiches. Im Dezember 1870 trug auch eine Delegation des Reichstags des Norddeutschen Bundes unter Führung seines Präsidenten Eduard von Simson (1810 bis 1899) Preußenkönig Wilhelm I. (1797 bis 1888) die Kaiserkrone an, der das wohlwollend zur Kenntnis nahm. Von Simson war auch Präsident des Frankfurter Paulskirchenparlaments 1848/49 gewesen.

Am 1. Januar trat die Verfassung des Deutschen Reiches in Kraft. Vor 150 Jahren, am 18. Januar 1871, wurde im Spiegelsaal von Versailles Wilhelm I. von Großherzog Friedrich I. auf einer von Fürsten und Militär dominierten, kurzen Versammlung zum deutschen Kaiser ausgerufen. Die Großmächte England, Österreich-Ungarn und Russland und andere Staaten wie das 1864 besiegte Dänemark waren aus unterschiedlichen Erwägungen im Krieg neutral geblieben.

Das Kriegerdenkmal für die Gefallenen der Einigungskriege erhielt 1991 das Porträt des Kaisers zurück Quelle: eob

Das Entstehen eines einheitlichen Staates wurde von einer großen Mehrheit der Deutschen jener Zeit begrüßt. Indes wird seither um die Bewertung über Einheit von oben mit „Blut und Eisen“, über Alternativen auf dem Weg dorthin, die Folgen usw. gestritten. Nach nicht einmal 50 Jahren ging das zur wirtschaftlichen Nummer 1 in Europa aufgestiegene Kaiserreich im Ersten Weltkrieg unter.

Nach der Reichsgründung entstanden zahlreiche Denkmale für Wilhelm I. und Otto von Bismarck, aber auch Generale und verdiente Soldaten sowie die Gefallenen der Kriege 1864, 1866 und 1870/71. Straßen wurden zum Beispiel nach dem damaligen preußischen Kriegsminister Albrecht von Roon und Generalstabschef Helmuth von Moltke benannt.

Im öffentlichen Raum ist in Vorpommern wenig davon geblieben. Einige Metalldenkmale wurden in den Weltkriegen zu Rüstungszwecken eingeschmolzen. Nach 1945 wurden Straßen, in Greifswald, zum Beispiel die Moltke-, Roon-, Werder- und Bismarckstraße, umbenannt, Kaiserdenkmäler wie in Barth und Greifswald oder das Gefallenendenkmal auf dem Stralsunder Knieperwall demontiert. Die einzige noch stehende vorpommersche Bismarcksäule in Greifswald wurde in Sportlersäule umbenannt, die Bronzeplatte mit Bismarckwappen und Reichsadler entfernt.

In Grimmen wurde Inschrift mit Kaiserwidmung erneuert

Rekonstruierte Inschrift am Grimmer Denkmal Quelle: eob

Eine Aufstellung für den Landtag von MV aus dem Jahre 1997 nennt in Vorpommern nur Denkmale für Gefallene des Kriegs 1870/71 in Franzburg (für den Kreis Franzburg, Inschrift beseitigt, damals Bismarckplatz, jetzt Platz der Freiheit) und Penkun (Markt, für Söhne der Stadt).

Nach der Wende wurden die Reste des Demminer Ulanendenkmals wieder ausgegraben und aufgestellt Quelle: eob

Erhalten ist auf jeden Fall noch ein Denkmal in der Grimmer Bahnhofstraße mit der Widmung von 1891 „Für König und Vaterland starben in den Feldzügen von 1864, 1866 und 1870/71 folgende Söhne des Kreises Grimmen ...“ und der 2003 von Steinmetz Klaus Lada rekonstruierten Inschrift „Dem Andenken Kaiser Wilhelms und seiner Krieger“ sowie einem Relief des Kaisers. Es lagerte in der DDR in Ladas Werkstatt und wurde 1991 wieder angebracht.

An die Gefallenen der Einheitskriege erinnern ferner das nach 1990 teilweise wiederhergestellte Demminer Ulanendenkmal (Inschriften und Namen wurden nach 1945 entfernt) und der Name eines Ortsteils von Meesiger Gravelotte. Fritz Ewald, einer der drei gesund aus dem Krieg zurückgekehrten Bürger Meesigers, erwarb nach der Rückkehr sieben Hektar Land und baute einen Gasthof. Am 18. August 1873, dem zweiten Jahrestag der Schlacht, erhielt dieser bei der Einweihung den Namen Gravelotte.

