Geschichte des Comics in der DDR: Sonderausstellung in Bergen wird verlängert

Bergen

Die Sonderausstellung „Die Geschichte der Comics in der DDR“ im Stadtmuseum Bergen wird bis zum 19. September verlängert. Dies teilt das Museum mit. In enger Zusammenarbeit mit dem Comicmuseum Neubrandenburg und dem Mosaik- und Comic-Club Neubrandenburg widmet sich das Stadtmuseum Bergen auf Rügen in seiner Sonderausstellung der Geschichte des Comics in der DDR.

Unter den sogenannten Bildergeschichten dürfen die Digedags und die Abrafaxe natürlich nicht fehlen. Die Ausstellung möchte einen Einblick in die Vielfalt der Comics im damaligen „Osten“ geben, die auch von der DDR staatlich gefördert wurden, um der „Schund- und Schmutzliteratur“ des Westens Einhalt zu gebieten.

Dauerausstellung im Museum

In diesem Zusammenhang macht das Stadtmuseum auf die Dauerausstellung „Von der Steinzeit bis zur Stadt“ aufmerksam. Das Erdgeschoss ist der Ur- und Frühgeschichte Rügens gewidmet. Von den steinzeitlichen Großsteingräbern, über die metallenen Hinterlassenschaften der Bronzezeit bis zur slawischen Tempelburg Arkona führt der Rundgang die Besucher.

Im Obergeschoss erhellen ausgewählte Beispiele die Stadtgeschichte Bergens, die untrennbar mit der Gründung des Nonnenklosters 1193 durch den slawischen Fürsten Jaromar I. verbunden ist. Zu den einstigen mittelalterlichen Klosterschätzen zählten ein reich besticktes Leinentuch mit seinen ursprünglich farbigen Seidenfäden und ein prächtiger, vergoldeter Kelch, der als Replik die Dauerausstellung bereichert.

Das Stadtmuseum ist dienstags bis sonnabends in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Dies gilt nicht für gesetzliche Feiertage.

Von OZ