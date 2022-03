Rostock

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die OSTSEE-ZEITUNG wird in diesem Jahr stolze 70 Jahre alt – ein Grund zum Feiern. Und wie es bei guten Partys nun einmal Brauch ist, wollen wir zum Geburtstag die schönsten, die lustigsten und die verrücktesten Geschichten erzählen, die sich in den vergangenen 70 Jahren zugetragen haben. Vor allem wollen wir gern auch Ihre Geschichten erzählen. Dafür brauchen wir Sie, liebe Leser.

Erzählen Sie uns doch, was Sie mit der OSTSEE-ZEITUNG verbindet. Lesen Sie Ihre Tageszeitung vielleicht am liebsten an einem besonderen Ort, den Sie uns zeigen möchten? Sind Sie Teil einer kuriosen Geschichte gewesen, über die wir berichtet haben? Sind Sie durch die OSTSEE-ZEITUNG zu Ihrem Hobby gekommen oder haben vielleicht sogar Ihren Partner fürs Leben gefunden? Oder werden Sie in diesem Jahr etwa zufällig auch 70 Jahre alt?

All diese Geschichten interessieren uns brennend. Wenn Sie uns erzählen möchten, was Sie mit Ihrer Tageszeitung verbindet, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an: oz-reporter@ostsee-zeitung.de mit dem Betreff: 70 Jahre OZ.

Von OZ