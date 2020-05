Geschichten rund um die Werke von Hanns Studer in der Orangerie Putbus

Putbus

„Er konnte sich nie meinen Geburtstag merken“, erzählt „Kilian“ Studer, Witwe des 2018 verstorbenen Künstlers Hanns Studer, als sie die Reihe der Farbholzschnitte zu den Tierkreiszeichen in der Putbusser Orangerie sieht. „,War das im Juni oder im Juli?’, hat er mich immer gefragt. Selbst nach vielen Jahren, die wir schon zusammen waren“, erinnert sie sich mit einem Lächeln im Gesicht, das auch unter der Atemschutzmaske zu erkennen ist. Es klingt viel Freude in den Worten mit, wenn sie über ihren Mann erzählt.

Hanns Studer, 1920 in Basel geboren, lebte und arbeitete in der Schweiz und im Elsass. Er machte sich einen Namen mit seinen mehrfarbigen Holzschnitten und der Glasmalerei. 2008 zog er gemeinsam mit seiner Frau „Kilian“ auf die Insel Rügen, die sie vor allem wegen der Nähe zur Natur und Kultur lieben lernten.

Im Oktober 2018 verstarb der Künstler im Alter von 98 Jahren. Nun, anlässlich seines 100. Geburtstags, hat seine Witwe eine Ausstellung mit Werken zusammengestellt, die so noch nicht in der Orangerie in Putbus zu sehen waren.

Unbekannte Gouachen und untypische Werke

„Ich wollte die Gäste nicht langweilen, die vielleicht schon die Schau 2011 gesehen haben“, erklärt Frau Studer, während sie durch die drei Etagen umfassende Schau läuft. Dutzende Werke sind dabei zu sehen, darunter ganze Reihen von Farbholzschnitten, wie die selten gezeigte Folge zum volkstümlichen Baseler Festtag um den Vogel Gryff und natürlich Beispiele Studer’scher Glasmalerei und die bislang unbekannten Gouachen zum bib­lischen Propheten Elias.

Auch ein Bild von Hanns Studer selbst ist in der Orangerie zu sehen. Quelle: Ann-Christin Schneider

„Aber auch eher untypische Werke habe ich ausgewählt“, erklärt die 80-Jährige und verweist in der ersten Etage auf eine Auswahl an Plakaten. „Die hat mein Mann für seine Tochter, eine Berufsmusikerin, gemacht. Er liebte es, in seinen Aquarellen dafür auch mal ungegenständlich arbeiten zu dürfen.“

Farbe und Licht waren das Allerwichtigste

Was aber alle Werke gemein haben: Sie bestechen durch ihre kräftigen Farben. „Farbe und Licht waren das Allerwichtigste für meinen Mann“, beschreibt Frau Studer. „Deshalb wollte er schon als kleiner Junge unbedingt etwas mit Glasmalerei machen.“

Der Krebs und der Löwe – zwei Holzschnitte aus der Reihe „Tierkreiszeichen“ von Hanns Studer Quelle: Ann-Christin Schneider

Sie erzählt, dass seine Leidenschaft für diese Kunstform in den 1930er Jahren geweckt worden ist, als sein Vater dem kleinen Studer die neuen Fenster an einer modernen Kirche in Basel zeigte. „Seitdem war er davon fasziniert, allerdings widmete er sich erst den Holzschnitten, da die Glasmalerei eine sehr teure Kunstform ist.“

Aufwendige und teure Technik

Eine seiner aufwendigen Glasmalereien, die auch in der obersten Etage der Putbusser Orangerie zu sehen ist, ist die „Himmelsleiter“. Sie zeigt Jakob, der von einer Leiter träumt, an der die Engel in den Himmel steigen. An diesem Werk erklärt „Kilian“ Studer die besondere Technik: „Normalerweise werden die unterschiedlichen Glasfarben durch Bleirauten voneinander getrennt. Doch wie man hier erkennen kann, arbeitete mein Mann bei diesem Kunstwerk mit einem Zweifarbenglas, an dem er mit Folie und Säure einzelne Farbnuancen herausgearbeitet hat“.

Die Glasmalerei „Himmelsleiter“ von Hanns Studer ist in der Schau in der Putbusser Orangerie zu sehen. Quelle: Ann-Christin Schneider

Und noch vieles weitere Interessante hat die Witwe zu erzählen, beispielsweise dass ihr Mann von Hähnen und Tauben fasziniert war, was ihm auch den Spitznamen „Duhbe-Maler“ (schweizerdeutsch für: Taubenmaler) einbrachte oder dass er von der Rügener Künstlergemeinschaft so gut aufgenommen wurde, dass er sogar als ein Künstler Vorpommerns anerkannt worden ist.

Die Schau, in der auch Videos von und über Hanns Studer gezeigt werden, ist noch bis zum 21. Juni in der Orangerie in Putbus zu sehen. Darüber freut sich Frau Studer sehr, musste doch die Ausstellung drei Tage nach der Vernissage am 7. März wegen der Corona-Krise wieder geschlossen werden. „Ich war so glücklich, Hanns mit dieser Schau so wunderbar ehren zu können. Auch, weil ich so meine erste Phase der Trauer nach seinem Tod überwinden konnte“, beschreibt die 80-Jährige ihre Gefühle. „Als die Schau dann geschlossen werden musste, war ich ein wenig depressiv.“

Orangerie von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Besonders froh macht sie, dass die Schau nun verlängert werden konnte. Möglich gemacht wurde das, weil der Fotograf Hans Pölkow bereit war, seine geplante Ausstellung ins nächste Jahr zu verschieben. „Dafür möchte ich mich bei ihm bedanken“, sagt „Kilian“ Studer.

Die Orangerie ist mittwochs bis sonntags jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für den Besuch gelten die üblichen Coronaschutz-Vorschriften, unter anderem ist ein Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Gäste werden vom Galeriedienst in die Schutzmaßnahmen eingewiesen.

Von Ann-Christin Schneider