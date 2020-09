Binz

Mohammed Akram Chaudry stammt gebürtig aus Lahore in Pakistan. 1981 kam er als politischer Flüchtling nach Deutschland und lebte zunächst in Rostock. Er begann schon bald damit, auf den Märkten der Region mit Textilien und Lederwaren Handel zu treiben. Im vergangenen Jahr machte sich der 55-Jährige auf Rügen erfolgreich selbstständig und eröffnete das „Lederhaus Binz“ in der Wylicher Straße.

Frau und Kinder leben in Pakistan

„Das Geschäft läuft gut, besonders natürlich jetzt im Sommer“, verrät er. In der Freizeit geht Mohammed Akram Chaudry regelmäßig Schwimmen. „Aber ausschließlich im Meer.“ Er lebt in Sassnitz und spielt dort mit Freunden Fußball oder kocht für sie. Ebenso gern verreist er in den Süden Europas und natürlich regelmäßig in die Heimat nach Lahore, wo seine Frau und die gemeinsamen drei Kinder leben.

Anzeige

Der Pakistaner kommt immer gern zurück an seinen Arbeitsort. „Rügen ist sehr schön und es gibt hier sehr nette Leute, die besonders freundlich sind“, sagt er.

Von Christa Driest