Westfälin schreibt und liest

Karnitz

Gertraud Strotkamp (65) wohnt seit 2006 in Karnitz. Ursprünglich lebte und arbeitete sie in Nordrhein-Westfalen, doch die Liebe zur Insel zog sie zusammen mit ihrem Mann fort. „Ich habe in der Heimat Sozialwissenschaften studiert und später als Psychotherapeutin gearbeitet“, erzählt sie. Auf der Insel unterstützte sie dann beruflich in Bergen und ging dieses Jahr in den Ruhestand. „Jetzt habe ich viel Zeit, meiner Leidenschaft nachzugehen.“ Schon im Jahr 2003 veröffentlichte sie ein erstes Buch. Weitere sollten folgen oder sind in Arbeit. „Ich halte Lesungen auf der Insel Rügen, stelle meine Erzählungen, Geschichten und Romane einem Publikum vor und werde für Lesenachmittage angefragt.“ Neben dem Hobby des Schreibens und Lesens, kümmert sie sich um ihre Familie. „Meine Enkel müssen ab und zu hin und her gefahren werden, das tue ich gern.“ Demnächst wird in Sassnitz zusammen mit dem Verein Blaues Kreuz wieder eine Lesung stattfinden. „Darauf freuen wir uns alle sehr“, sagt Gertraud Strotkamp.

Von Christine Zillmer