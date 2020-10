Rügen

Mit selbst bedruckten T-Shirts reist Jenny Neumann von Markt zu Markt. Ein guter Standort, sagt die 36-jährige von der Insel Rügen, sei der Markt auf dem Museumshof in Zingst. Die begeisterte Wassersportlerin reist aber viel weiter.

Im vergangenen Jahr war die Rüganerin auf Hawaii und in Kanada. Davor war sie in Brasilien, in Afrika – und hat überall verschmutzte Strände gesehen. Das gab immer wieder Anlass für neue Motive für die eigenen Shirts, wie sie sagt. Direkt neben den Touristenhighlights sehe es schlimm aus, ganz besonders in Marokko, „eine Katasrophe“. Ein bisschen möchte Jenny Neumann mit ihren T-Shirts im Siebdruckverfahren zurückgeben, möchte auf die Probleme aufmerksam machen.

Freizeit auf dem Wasser

Früher hat sie auch in der Region gelebt, in Zingst und in Pruchten. Mit ihrer Unternehmen Saltyfox hat sie sich dann in der Nähe von Rappin auf der Insel Rügen angesiedelt. Nach Zingst kommt sie aber immer wieder gerne. Die regelmäßigen Markttage seien lohnenswert. In ihrer Freizeit ist Jenny Neumann auf dem Wasser unterwegs, am liebsten an einem Drachen hängend.

Von Timo Richter