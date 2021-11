Kasnevitz

Martina Woldt wuchs in Rostock auf, machte eine Ausbildung zur Erzieherin und trat 1986 die erste Arbeitsstelle im Maxim-Gorki-Kindergarten in Bergen an. Danach war sie in der Mutter-Kind-Klinik in Baabe tätig und später als Tagesmutter. „Als ich auf Rügen ankam, war ich traurig, von Rostock wegzuziehen, aber inzwischen ist hier meine Heimat“, sagt die 54-Jährige. Bald nach ihrer Ankunft hatte sie in Bergen ihren künftigen Ehemann kennengelernt, mit dem sie eine Familie gründete und mit dem sie mittlerweile nahe Kasnevitz lebt, wo er eine Autowerkstatt betreibt.

Sie arbeitet als Lehrerin in Sagard und pflegt in der Freizeit den wunderschönen Garten. Die Leserinnen und Leser der Putbusser Nachrichten kennen sie wegen der Gedichte, die sie für die Anzeigen der Werkstatt ihres Mannes schreibt und die sie mit Fotos illustriert. „Mir wird oft gesagt, dass die letzte Seite der Zeitung mit meinem Gedicht als erstes gelesen wird“, sagt sie lächelnd.

Von Christa Driest